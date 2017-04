Nace Mr.Musk, la marca de moda masculina que invita a vivir su historia

Etiquetas

Una marca diseñada íntegramente en España, que llega para revolucionar el mundo de la moda masculina. Mr Musk propone cambiar la forma de vestir, modificar los hábitos, renovar las marcas de moda de los usarios y empezar a vivir su historia…

Live our historyMr Musk es una actitud hacia la vida. Mr Musk propone vivir su historia, renovarse, y conseguir, gracias a sus propuestas semanales de looks, tener una actitud hacia la vida moderna y positiva.

Una actitud La moda es actitud. No consiste en ponerse una prenda sin más, se trata de elegir bien un tejido, que el patronaje sea el adecuado para que siente bien y por supuesto que se combine con gusto y estilo. Esto es Mr Musk, una forma de vestir que hará que cambie la actitud en el día a día.

Estilo de vida El ritmo actual obliga a no perder el tiempo a la hora de elegir lo que ponerse, en Mr Musk lo saben y por ello su web es fácil, intuitiva. En ella puedes encontrar el look que estabas buscando y comprarlo en un solo click. Un look para cada día, un look con estilo que hará sentirte diferente.

Un look para cada momentoMr Musk propone las mejores combinaciones para cada momento del día y para cada día de la semana. En su web hacen una propuesta para ir a la oficina, para salir a cenar, sport para el fin de semana… También disponen de trajes de vestir, con un patrón moderno, entallado, que hace sentirse muy actual con una prenda tan clásica. Pero dentro de los looks que proponen, se encuentran combinaciones perfectas para ir a la oficina más informal, pero siempre con clase y actual. El sport, lo tratan de una manera muy moderna.

Pantalones con lycra, estrechos y muy cómodos. Las camisas slim fit, con tejidos 100% algodón y un entalle muy personal. Mr Musk hace propuestas semanales para poder elegir la más adecuada.

Mr Musk nace en digital: Mr Musk es una marca que nace 100% online.

Su nueva tienda online permite elegir la talla y mostrará todos los productos disponibles en la misma, para que no complicar la vida al usuario. Además, tanto los gastos de envío como los gastos de devolución son gratuitos.

Trabajan la venta por look, algo que no es nuevo, pero los actualizan cada 15 días, brindando un enorme abanico de posibilidades para que cada hombre consiga su look perfecto. Combinando las prendas de la colección y dando la posibilidad de comprarlo en conjunto, hacen que obtener tu outfit diario sea sencillo y cómodo. Looks para hombres que quieren ir siempre perfectos, pero sin complicaciones.

¡Cambia tu look de arriba a abajo con sólo un click!

Mr Musk acaba de nacer, pero ya puedes seguir en sus redes sociales y sumarte a los más de 7.000 fans en Facebook, a los 3.000 seguidores de Twitter y a los más de 2.000 de Instagram.

Únete a la actitud diferente únete a Mr Musk.

Fuente Comunicae