Nuevas tendencias en fiestas y eventos de Ibiza

The Sound, la empresa con más experiencia en Ibiza, abrirá las puertas a un nuevo concepto en organización de eventos, bodas y fiestas

Con más de 25 años de experiencia en la sonorización y organización de eventos, bodas y fiestas en Ibiza, The Sound ofrece un sinfín de posibilidades que abrirá las puertas a una nueva forma de conocer la isla blanca, poniendo al alcance de todos cualquier servicio que se pueda llegar a imaginar para que cada experiencia sea única y personalizada.

Todos sus eventos están dotados de la mejor calidad de sonido gracias a sus propios sistemas de sonido profesional, ideados y desarrollados por The Sound con el fin de obtener un sonido limpio, potente y que pueda funcionar en los múltiples escenarios en los que se desarrolle el evento. Además, The Sound pone a disposición de todos los usuarios un sistema de reserva de material de fácil uso a través de su tienda online.

¿Pensando en casarse en Ibiza? Cada año son más los que deciden casarse en Ibiza y cada año que pasa, más y más eligen a The Sound para formar parte de este día tan importante, un día que harán sea el mejor de sus vidas. The Sound se encargará del asesoramiento en la selección de restaurantes y/o catering, decoración y flores, fotógrafos, vídeo de boda, localización de espacios y, en definitiva, cualquier servicio que se necesite para que los nervios y el estrés de un día tan importante no sean un problema.

En su web se facilita toda la información necesaria y se les puede seguir en Facebook, Twitter e Instagram para estar informado de su actividad así como aprovechar descuentos y promociones exclusivas.

