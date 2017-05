Oscar Biel, campeón del mundo de Kickboxing, inaugura un nuevo gimnasio en Sabadell

Etiquetas

El campeón del mundo de Kickboxing responde a una entrevista después de presentar la inauguración de un nuevo centro deportivo en la ciudad catalana de Sabadell

Con más de 50 combates realizados en la modalidad de Kickboxing, se retiró imbatido en el año 2005, logrando títulos como el de 'Campeón del mundo de Kickboxing W.K.N' o el de 'Campeonato de Europa de kickboxing profesional' por dos veces. Oscar Biel sigue muy ligado al mundo del deporte de contacto, hace casi 20 años que fundó el Gimnasio Campió, y hoy ofrece una entrevista, ya que durante este mes inaugura un nuevo gimnasio en Sabadell con más de 1000m² y con el nombre de CAMPIO CLUB XPERIENCE.

No todos los días se entrevista a un campeón del mundo… ¿Cómo recuerdas esos años en los que competías por títulos mundiales? Recuerdo esos años con gran alegría e ilusión… ¡Quería progresar y ser el mejor! Y si no hubiera tenido esa ambición quizás no hubiera llegado donde llegué. También lo recuerdo como una época de sacrificios… competir a esos niveles nunca es fácil y tuve que renunciar a muchas cosas en mi vida. Tuve la suerte de hacer lo que realmente me gustaba, empecé a entrenar a los 4 o 5 añitos y a competir ya desde muy joven. A mí me apasiona este mundo, hace más de 10 años que me retire y aún sigo con esa ambición por la competición, por subirme a un ring, pero ahora centro todos mis esfuerzos en mis clientes y en mis competidores. Siempre ligado a nuevos proyectos como es ahora la culminación del centro de deportes de contacto de mis sueños, el CAMPIO CLUB XPERIENCE.

¿Qué significa para ti el proyecto CAMPIO CLUB XPERIENCE? Campió Club Xperience significa como te comento la culminación de mi faceta como entrenador. Es alcanzar la meta que me propuse como instructor, es poder ofrecer todos mis conocimientos en una instalación increíble con todo lo necesario para sentir la lucha pero OJO! desde diferentes perspectivas. Después de un proceso de aprendizaje de casi XX años en el Gimnasio Campió, que fue el primero y en el Campió Club Esportiu que ha sido el segundo. Ahora vamos a por el tercero! Un paso más en el que nos centramos en llevar los deportes de contacto a todos los públicos. Aquí ofreceremos clases de KickBoxing, Boxeo, k1, Jiu Jitsu, MMA. Pero también FIT & FIGHT o lo que es lo mismo, unas sesiones dirigidas para todos los públicos con las que ponerte en forma a través de los deportes de contacto pero sin contacto, con entrenamientos funcionales adaptados, sesiones de impacto ejecutando movimientos de Kick Boxing y boxeo en aparatos y mucho más!

También ha llegado a los oídos la nueva metodología de entrenamiento METRABIEL WORK SYSTEM… ¿En qué consiste? Es una metodología de entrenamiento diseñada por mí que engloba la manera de ejecutar las sesiones en nuestro club. Todas nuestras clases están diseñadas bajo este método que no es más que el resumen de todo mí saber hacer en este deporte. He querido perfeccionar e introducir ejercicios que llevo ejecutando más de 20 años que no eran específicos del boxeo pero que adaptados tienen muchísima funcionalidad. Entrenamientos y sesiones totalmente efectivas que pretenden mejorar nuestra condición física en múltiples aspectos en el menor tiempo posible y con todas las garantías. Todas las clases son únicas y exclusivas. Lo más interesante es que disponemos de dos bloques diferentes de trabajo: el REAL FIGHT y el FIT&FIGHT, que incluye Pilates o Yoga. Si no quieres contacto directo este es tu sitio. Si quieres lucha cuerpo a cuerpo, este es tu sitio. Si quieres ser un real Figther, este es tu club.

Por eso el Campió es una experiencia física y psíquica, motivación, seguridad, compensación y la garantía de realizar algo genuino.

¿Entonces no será un gimnasio exclusivo para competidores? No, ni mucho menos. La competición forma parte del ADN del CAMPIO, es cierto, pero uno de los motivos por los que nació este proyecto era para extender los beneficios y virtudes de los deportes de contacto a todo el mundo que quiera ganar en calidad de vida practicando deporte, pasándolo bien y adquiriendo esas virtudes de las que hablo como son la “seguridad” en un mismo, el “respeto” al rival, la “disciplina” o la “constancia”.

Más mujeres y niños, ¿Nuevo público en auge? En el Gimnasio Campió venimos observando desde hace años que cada vez son más los niños que se inician a temprana edad en este deporte, cuando antes el boxeo y el kickboxing tenían complicado acceso a esa franja de edad, a diferencia del futbol o el básquet. Ahora todo ha cambiado. Lo mismo ocurre con las mujeres. Antes se veía una por cada 20 hombres y ahora mismo esa diferencia se ha reducido notablemente, estamos cerca de llegar a cotas parecidas entre hombres y mujeres en los deportes de contacto y eso nos hace sentir muy satisfechos.

Y como indicaba, en CAMPIO CLUB XPERIENCE seguiremos ofreciendo el mejor entrenamiento a luchadores profesionales, pero ofreceremos muchas más sesiones y clases para todos los públicos, hombres, mujeres y niños que quieran practicar deporte, que necesiten liberarse del trabajo, pasar un rato divertido y ganar en salud.

Para los niños, un campus de entrenamiento donde aprender deportes de contacto, con lo que eso conlleva, aprender a defenderse, disciplina, forma física, respeto, compañerismo, seguridad en sí mismos, liberación de estrés y frustraciones, la lista es interminable… pero además organizamos grupos de ENTRENAMIENTOS ESPECIFICOS PARA EQUIPOS DE FÚTBOL, de básquet o de cualquier otro deporte colectivo a fin de mejorar su resistencia, potencia, elasticidad, coordinación, estabilidad, resistencia en el cuerpo a cuerpo…

¿Cuál es la actividad más novedosa en el Campió Club Xperience? En el bloque de FIT&FIGHT encontrarás las clases de METRABOX FIT que son sesiones de acondicionamiento físico donde practicaremos ejercicios y movimientos inspirados en el boxeo y el kickboxing sin impacto directo, con circuitos funcionales en estaciones. La sesión se desarrolla de una manera muy dinámica y divertida con golpes dibujados al espejo, trabajo en aparatos y técnicas básicas por pareja con manoplas, escudos, etcétera. No hay lucha entre parejas pero si se siente la lucha, mejorando la resistencia cardiovascular, aumentando el rendimiento aeróbico y tonificando todo el cuerpo en diferentes rounds. No se puede explicar, se tiene que sentir!

Además dispondremos de sesiones de pilates y Yoga, para trabajar toda la parte core, el streching y conectar tu cuerpo a tu mente. Un lujo y una gran ventaja poder combinar estas sesiones.

Cada vez es mayor la afición en los deportes de contacto como el boxeo o el kickboxing… ¿Cuál crees que es el motivo? Actualmente y desgraciadamente son muchos los que adquieren una forma de vida sedentaria, especialmente jóvenes y niños. La alimentación junto con la actividad física es la fuente de la vida. Por eso es muy importante “empujar” a todo el mundo a practicar algún deporte y para practicar kickboxing o boxeo lo tienes muy fácil, en comparación con otros deportes. A pesar de que pueda parecer lo contrario, es más accesible que practicar otros deportes en los que necesitas formar parte de un equipo y ciertas habilidades innatas pero para formar parte de nuestro club solo tienes que venir y empezar! En nuestro gimnasio hay gente de todas las edades y condición física, cada uno entrena al ritmo que le permita progresar pero sobretodo ¡Practicar deporte! Aquí, cada uno, puede venir, introducirse en una clase o sesión y mejorar su condición física. Además, se trabajan muchos músculos del cuerpo, algo parecido a lo que ocurre en la natación, es muy divertido y dinámico, se trabaja de manera individual pero dentro de un colectivo. Hay que probarlo!

Muchas gracias Oscar por tu atención ¡Mucho éxito en tu proyecto!

