Peinados para ser una invitada perfecta a una boda

Es en primavera y en verano cuando comienza la temporada de bodas. Y, aunque una boda suele ser un motivo de fiesta y alegría, tener muchas a lo largo del año, ocasiona, a veces, malestar, por todos los gastos que acarrea, sobre todo a las mujeres. De la peluquería, cada vez, se prescinde más, ya que teniendo una plancha para el pelo se pueden hacer distintos peinados sin tener que recurrir a los recogidos, semirecogidos o cualquier otra fórmula de la peluquería.

Porque es así, no hay que engañarse. Un peinado hecho por un profesional puede llegar a superar los 50€ y si a esto se le suma, el vestido, los complementos y el regalo, toda la broma podría salir por cerca de 500€ o más. Así que, cuando se tienen muchas ceremonias a lo largo del año, conviene no volverse loca e intentar reducir gastos.

Repetir vestido o comprar alguno básico y económico y jugar sólo con los complementos es una muy buena opción; aunque no lo parezca, son los zapatos , el tocado, el bolso y el collar los que marcarán la elegancia o no de la indumentaria. Y no nos olvidemos del peinado.

Existen muchas páginas en Internet donde se pueden descubrir peinados fáciles que puede hacerse una misma sin tener que ir a la peluquería. Páginas que describen todo paso a paso, y, si tuvieses alguna duda, siempre puedes también mirar vídeos de youtube o fotos en Instagram y, sobre todo, en Pinterest.

Lo más importante es saber cómo te vas a querer peinar. Eso tendrá mucho que ver con el vestido y el tipo de boda. ¿Es formal o informal? ¿Es de mañana o de tarde? ¿Llevarás tocado? ¿Cómo será? ¿Cómo es el cuello del vestido? ¿Las mangas son simétricas? ¿Tiene mangas? Parecen muchas preguntas, pero el efecto del peinado puede variar según cómo sea el vestido o el conjunto que te vayas a poner.

Actualmente, el look romántico es lo que más se lleva y da un aire delicado y sencillo, a la vez que elegante a cualquier vestido y será una opción con la que siempre se acertará. Eso sí, conviene ensayar días antes de la boda en cuestión para no llegara al día D y descubrir que no somos capaces de terminar nuestra obra maestra.

Se aconseja que el pelo esté limpio del día anterior. Teniendo una plancha para el cabello, peinarlo puede ser muy fácil y este será el primer paso para cualquier peinado. A continuación, recogemos los tres más fáciles de hacer por una misma, ideales para boda.

Desenreda y peina bien el pelo. A continuación, recógelo en una coleta con una goma elástica lo más fina posible. Una vez hecha, con la ayuda de los dedos, en el nacimiento de la coleta, separa el pelo en dos partes, haciendo un pequeño hueco. Toma la coleta y pásala por ese hueco y sírvete de horquillas de moño para asegurarte que no se desarma. Tendrás un recogido sencillo y elegante para cualquier tipo de vestido. Además, se puede hacer el mismo proceso pero con una trenza, obteniendo un estupendo resultado, sobre todo si se tiene el pelo lo suficientemente largo. Asegúrate que tienes el pelo bien desenredado. Divide el cabello en dos. Una vez hecho, coge las dos mitades y haz un nudo. Tras hacerlo bien, gira cada mitad hacia el lado contrario de donde se hizo el nudo hasta completar el círculo. Fíjalo con horquillas de moño. Para este peinado, necesitarás contar con una diadema elástica. Póntela y saca el pelo por fuera. Después, ve cogiendo mechones y enróllalos con paciencia en la diadema, al final, quedará un recogido bajo, muy bohemio y perfecto para vestidos tipo boho chic.

Existen multitud de otros peinados que se pueden hacer para bodas. Sin descartar también el poder ir con el pelo suelto, llevado hacia un lado con horquillas – un estilo que se ve mucho últimamente en bodas y cócteles – o rizado completamente suelto, especialmente si el vestido es de palabra de honor.

Así como con el tipo de vestido influye en el tipo de peinado que te puedes hacer, éste marcará también el maquillaje. Los tonos pasteles, claros y con labios rosas o rojos, marcan tendencia este año, en el que las bodas y las novias tienen un toque rústico, romántico, donde en los espacios de celebraciones se puede observar una decoración basada en flores silvestres y detalles ecológicos como bicicletas, pallets restaurados o botellas que sirven de jarrones con ramas secas.

Porque no hay que olvidar también que la forma de arreglarnos dependerá también del sitio de celebración de la boda, tanto de la ceremonia como de la fiesta posterior. En cualquier caso, con estos trucos, contando con una buena plancha para el pelo, el capítulo peinado queda solucionado. Dejamos para otro día profundizar en vestido y complementos.