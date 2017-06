El Prat ya tiene su primer club de fitness 24 horas

Etiquetas

Anytime Fitness, la franquicia de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con más de 3.600 clubes operativos en más de 25 países de los cinco continentes, anuncia hoy la apertura de un nuevo club de conveniencia en El Prat de Llobregat

Ubicado en la céntrica calle Jaume Casanovas, 114 Siguiendo el diseño conceptual propio de la franquicia americana que apuesta por gimnasios boutique de tamaño inferior a los 800m2, se ha inaugurado el primer club de fitness abierto las 24 horas, los 365 días del año en El Prat. Los usuarios contarán con una amplia zona de entrenamiento cardio, otra de entrenamiento con peso libre, más de 20 máquinas de entrenamiento de fuerza, zona de entrenamiento funcional Queenax y dos salas dedicadas a actividades colectivas: una de ellas exclusiva para spinning y otra para diferentes disciplinas como fitcombact, body pump o pilates, en clases presenciales impartidas por instructores especializados.

Este club es el número 36 de Anytime Fitness en nuestro país, el 22 en la provincia de Barcelona y el primero de tres socios que prevén abrir otros dos clubes más en los próximos dos años. El socio impulsor de la apertura comenta: “Conocía la franquicia porque he estado entrenando en el club de Sant Cugat durante años. El concepto me encanta y creo que es una gran ventaja, para cualquiera que le guste hacer deporte, poder entrenar las 24 horas, cualquier día del año. Hablé con dos amigos aficionados al fitness pensando que serían los compañeros ideales para esta nueva aventura y en tan solo cinco meses nuestro proyecto se convirtió en realidad. La trayectoria de la marca y su fuerte presencia internacional inclinaron la balanza a favor de Anytime Fitness después de escuchar otras ofertas”- señala.

Por su parte, David Abrahams, Director de Expansión de la franquicia apunta el buen momento que vive el modelo de emprendimiento en franquicia en España: “Los datos oficiales no hacen sino confirmar nuestro sentimiento y el de los cada vez más emprendedores que se acercan a nuestros seminarios interesados en abrir sus clubes Anytime Fitness. Como decimos en nuestro slogan, 'el momento es ahora.' Y lo es porque los datos económicos empiezan a mostrar mes tras mes números verdes, porque el modelo de franquicia no para de crecer por delante del emprendimiento por cuenta propia dentro de nuestro país, porque el sector del fitness está en auge y no como una moda pasajera sino como apuesta sólida por un estilo de vida saludable del que cada vez más personas están concienciadas, y porque nuestro crecimiento comienza a hacerse exponencial en nuestro país -donde ya hemos superado los 60 territorios vendidos-, replicando las curvas ascendentes que nuestra franquicia ya ha conseguido en ya más de 25 países.”

Con el objetivo puesto en la apertura de 250 clubes en España en 5 años, Anytime Fitness se consolida como la primera franquicia nacional del fitness de conveniencia, por número de territorios reservados.

Además de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de El Prat, este club crea seis puestos de trabajo, en el compromiso de la franquicia con la sociedad.

