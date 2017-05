Prepararse para las vacaciones: cómo cuidar lo que dejas atrás

Cierra bien todo antes de salir. Aunque parezca algo muy obvio no todo el mundo se asegura de echar las llaves a todas las puertas de la vivienda o de cerrar por completo las ventanas. Cualquier acceso que se deje más fácil será un foco de peligro por el que los ladrones pueden ver una oportunidad, así que mejor no correr riesgos. Por supuesto algo que no se debe hacer (aunque se haya visto en muchas películas) es dejar las llaves en las proximidades de la vivienda por si algún familiar las requiere. Ellos las pueden encontrar pero quienes quieren robar también.