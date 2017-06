Primera cadena de agencias de viajes española con un S.R.V. en márketig on line premiado

Etiquetas

El Sistema Registrable de Ventas de Línea Tours y su metodología de formación fueron premiados el pasado sábado 03/06/2017 en la gala organizada por el sello EXIBED de excelencia en calidad educativa iberoamericana en la ciudad imperial de Toledo (España). Ya es la segunda vez desde el año 2015 en que la compañía Línea Tours, considerada como la primera plataforma de lanzamiento al mundo del turismo para emprendedores, recibe este galardón

Durante más de 12 años la marca internacional de agencias de viajes Línea Tours ha desarrollado métodos propios de venta que han llevado al éxito al 80% de los emprendedores que confiaron en sus saber hacer. Y ahora trasladan esa metodología de un modo muy eficaz al mundo on line, utilizando el potencial real del área profesional de las redes sociales.

Linea tours ha lanzado al mercado: 'Linea Tours Emprende… – … crea tu propia línea de negocio en Turismo'.

Se trata de un programa donde seleccionan 15 emprendedores por semestre y trabajan con ellos sus proyectos hasta conseguir el éxito

Línea Tours no es una franquicia de agencias de viajes, no es un grupo de gestión, no es una agencia de viajes minorista, no es una agencia de viajes mayorista, no es una escuela de turismo y no es IATA, "Somos todo esto y mucho más", alega su Fundador y CEO internacional, Raúl Mata, "somos una plataforma de formación y lanzamiento al mundo del turismo para emprendedores, que utiliza un sencillo sistema de Orientación + Formacion + Implementación. Creamos profesionales de hacer dinero con el turismo."

Lo hacen utilizando como canal de lanzamiento y aprendizaje agencias de viajes que se comprometan a utilizar su S.R.V., ya sean agencias consolidadas con más de 30 años en el sector o emprendedores que recién crean su negocio y ni tan siquiera vienen del sector. Siempre hay cabida para quien tiene voluntad de superación.

Sea cual sea el objetivo del emprendedor en el mundo del turismo:

Vender multiproducto de viajes

Usar su propia marca de agencia de viajes

Usar el potencial de una marca ya reconocida y con experiencia, en régimen de franquicia

Ser una Agencia Receptiva para recibir turistas en su país o tu zona

Combinar todas o varias de las actividades anteriores...

Si el emprendedor no tiene claro su objetivo, pero sabe que quiere dedicarse al mundo del turismo le orientan para decidir lo que más le conviente.

Línea Tours es una autoridad en el sector, y esto es una realidad, ellos no tienen que perseguir a los emprendedores, sino que escogen los proyectos en los que realmente les interesa trabajar, y esto es lo que su S.R.V. consigue para emprendedores y sus negocios turísticos.

Los datos son los datos y son irrefutables,desde 2009.- 9.169 emprendedores solicitaron ayuda a LÍNEA TOURS, 6.666. lo hicieron para lanzarse al turismo en España, 5.427 consumen actualmente nuestro producto on line, 130 fueron los proyectos seleccionados para ser ayudados, 36 de ellos desde Enero 2015, 7 de ellos desde Enero 2017

Que los métodos de esta compañía funcionan es un hecho, según los datos reales del CRM oficial de la compañía, el 80% de los emprendedores cuyos proyectos fueron seleccionados en los últimos 8 años, consiguieron su objetivo: vivir de su propio negocio en el mundo del turismo.

Sobre LÍNEA TOURS Línea Tours es la plataforma Nº1 de lanzamiento al mundo del turismo para emprendedores en España, Colombia, Ecuador y México. Es la red de Agencias de viajes más estable de España desde el año 2005 y Líder como franquicia en 2016, y cuenta con 122 oficinas asociadas y 37 franquiciadas en España www.lineatours.com.

