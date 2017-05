Mis Primeras Zancadas, un nuevo libro de Octavio Pérez que lucha contra el sedentarismo y la leucemia

Etiquetas

/COMUNICAE/

Octavio Pérez, preparador físico, donante de médula y plusmarquista mundial de 4x800 metros master, donará todo lo que recaude con la venta de su segundo libro a la lucha contra la leucemia

Octavio Pérez presentará Mis Primeras Zancadas el 1 de junio a las 20:00 en Valencia en el complejo deportivo cultural la Petxina. El libro ha salido a la venta por un precio de 15 euros, editado por Alto Rendimiento e impreso por Nilo Gráfica. Tanto el editor como la imprenta y el autor donarán todos los beneficios del libro a la Fundación Josep Carreras.

Pérez espera ahora iniciar una cadena de solidaridad y ayudar a miles de personas a mejorar sus vidas. "He preparado a deportistas olímpicos y a campeones del mundo, pero cuando ayudo a una persona sedentaria a enamorarse del deporte y veo como se transforman en la mejor versión de si mismos es lo que más me llena de mi profesión, es como observar un milagro. Siempre he querido luchar contra el sedentarismo, la peor epidemia del siglo XXI (676.000 muertes al año en Europa) y por eso he escrito este libro", explica.

"Mis Primeras Zancadas es un libro de iniciación al mundo del running. Pero no solamente ayudará a los lectores a ponerse en forma y a mejorar su salud, sino que estos a su vez colaborarán con la investigación en la lucha contra la leucemia", comenta Octavio Pérez.

Pérez también espera concienciar en la importancia de la donación de médula: "Será mi homenaje a Pablo Ráez, el joven malagueño que fue un icono en la donación de médula. Espero que Mis primeras Zancadas sea un libro lleno de esperanza y ayude a todas aquellas personas que luchan contra la leucemia y el resto de enfermedades hematológicas de la sangre", comenta Pérez, donante de médula (https://goo.gl/UntRvp).

Mis primeras Zancadas recoge historias inspiradoras de los que ya han conseguido derrotar al sedentarismo. "También es una guía para aprender a comer sano y conseguir un peso saludable. Un libro práctico de preparación física para principiantes con ejemplos de entrenamientos y ejercicios para empezar a correr", apunta el autor. Mis primeras Zancadas también será presentado en Madrid el 6 de junio, a las 19:00, en la biblioteca Ivan de Vargas y el 8 de junio en la sede de la Fundación Josep Carreras.

Vídeos Jordi Diaz, de Sedentario con 117kg a IronMan

MediaKit

Fuente Comunicae