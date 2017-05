Promociones y ofertas especiales para las vacaciones perfectas

Etiquetas

Planificar un viaje no es tarea fácil, a la hora de organizar un viaje se presentan una serie de dudas y obstáculos que resolver, como son los billetes de avión, medios de transporte, reserva de hoteles en costas españolas (por ejemplo), traslados al hotel, tours, actividades, seguros de asistencia y cancelación, restaurantes, etc. Planear un viaje no solo conlleva muchos quebraderos de cabeza, si no, que requiere de mucho tiempo y paciencia.

Es en este punto es donde entran en juego las agencias de viajes, para facilitar y agilizar toda la parte de planificación y organización de un viaje, y que el viajero solamente tenga que preocuparse de relajarse y disfrutar del mismo.

Sin embargo hay personas que piensan que planificar un viaje a través de una agencia es más costoso que planificarlo uno mismo, nada más lejos de la realidad, ya que las agencias de viajes tienen acceso a grandes bases de datos y disponen de promociones y precios especiales que no están disponibles para el público. Por este motivo las agencias de viajes pueden organizar un viaje ajustado a cada presupuesto, optimizando de una mejor forma los recursos de los que se disponga.

En la agencia malagueña Inpetravel se dedican a organizar viajes a medida a cualquier parte del mundo. Además ofrecen una amplia gama de servicios como reservas de vuelos y hoteles, cruceros, alquiler de vehículos, excursiones y viajes desde Málaga, tours y actividades, e incluso lunas de miel para recién casados.

Por otra parte, Inpetravel se caracteriza por ser una agencia tanto online como offline, a partir de la que se pueden contratar sus servicios desde cualquier parte del mundo, ya que operan a nivel internacional.

Como empresa malagueña, Inpetravel cuenta con un sello de calidad otorgado por el ayuntamiento de Málaga, que representa el compromiso de calidad que tienen con la ciudad. Dicha agencia cuenta con todo tipo de servicios a disposición de los visitantes, para que puedan conocer a fondo los encantos de la ciudad, como las zonas costeras, la gastronomía y su gran abanico cultural, con los mejores precios asegurados.

El objetivo de la agencia es que se olviden los problemas habituales de organización y planificación del viaje, así como de otros inconvenientes que puedan surgir, para que se pueda disfrutar plenamente y se logre sacar el máximo partido del tiempo y dinero propios.

En su nutrido blog con buenas ideas para viajar, se encuentran contenidos tan interesantes como Qué ver en Amsterdam, viaje a Berlín en un fin de semana, París en 2 días todo lo que debes saber para disfrutar en solo 48 horas, Los 5 pueblos más visitados de Málaga, Mercadillo de Candem town en Londres, Los mejores viajes a Estados Unidos y muchos artículos más muy interesantes para planificar un viaje.

Fuente Comunicae