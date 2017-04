RESET PRIORITY lanza la nueva colección verano 2017 OASIS

Etiquetas

RESET PRIORITY nace con el objetivo de ensalzar la belleza de la mujer en la playa con prendas de baño eco, carácter y mucho diseño. Ya disponible en tiendas y online en www.resetpriority.com donde podrás combinar todos sus modelos

Nueva Colección VERANO 2017: OASIS by RESET PRIORITY

En esta nueva colección de RESET PRIORITY, la marca nos lleva a un viaje a través del desierto en búsqueda de un OASIS. Los tonos naturales se mezclan con colores complejos y con carácter, además de los estampados exclusivos realizados en el estudio de Barcelona.

RESET PRIORITY utiliza materiales ECOFRIENDLY “made in Italy” y certificados por ECONYL®, estos tejidos utilizan nylon regenerado a partir de botellas de plástico y redes de pesca recuperados de los océanos y transformados para poderse incluir en tejidos nuevos y duraderos. Estas calidades están certificadas también por parte de XTRA LIFE LYCRA®. Las prendas se ajustan perfectamente siguiendo el cuerpo y aportando una óptima vestibilidad.

Notas distintivas RESET PRIORITY crea prendas con un toque distintivo que hace a cada pieza única y al mismo tiempo muy llevable. En cada colección se incluyen modelos, materiales y formas innovadoras con una estudiada vestibilidad que llenan con notas creativas cada colección. RESET PRIORITY fue la primera marca Europea en diseñar y producir bikinis en neopreno de alta calidad y reducido impacto sobre el medioambiente en 2014, en el verano 2015 marcó tendencia presentando una colección en terciopelo. Experimentar con técnicas como corte laser, diferentes tipos de estampación, usar transparencias, puntillas y crochet son algunas de las novedades de las colecciones de los últimos años. Por su continua búsqueda de innovación, los diseños de RESET PRIORITY suelen aparecer en los moodboards de tendencias de moda baño.

Sobre la marca RESET PRIORITY es una marca de prendas de baño y lencería que crea prendas exclusivas y actuales. Siempre elegantes y con carácter, cada diseño está pensado para elevar la confianza de cada mujer con materiales seleccionados atentamente y formas estudiadas para un confort moderno y estampados propios.

La filosofía de RESET PRIORITY se centra en que el verdadero lujo está en el placer de las cosas bien hechas, principio que se refleja en cada prenda: trabajando con los mejores materiales y en el respeto del medioambiente, buscando la durabilidad, produciendo responsablemente en España y Italia y siguiendo el proceso de creación de principio a fin.

RESET PRIORITY, creada en 2013 en Barcelona, ha presentado sus colecciones en los mejores eventos de baño y lencería tales como el Miami Swim Show , Mode City Paris y Who´s Next.?La marca ha sido seleccionada por Not Just a Label como “The Future of Fashion Program” y ha obtenido el premio “Talent de Intima” por parte de Intima Group con las últimas colecciones.

RESET PRIORITY tiene vocación internacional y actualmente está disponible en boutiques seleccionadas en España, Italia, Grecia, Marruecos, Florida y Reino Unido, además de en su web www.resetpriority.com donde se pueden encontrar y componer todos los modelos de las colecciónes.

