RaiolaMandaYnoElPanda, el mayor concurso de Marketing organizado hasta el momento

Con un premio de 5.000€, el concurso está removiendo el posicionamiento web

Desde el pasado 1 de junio esta frase está sonando mucho en internet: raiola manda y no el panda, el mayor concurso de Marketing Online organizado en España hasta la fecha. Y es que el famoso SEO Dean Romero junto con David Ayala de SoyWebmaster, han organizado este evento causando un gran revuelo en internet. Y no es para menos, ya que el premio son 5.000€. "Lo hacemos para entretener a la audiencia y darles cosas menos vistas, menos típicas. Cosas que te aseguro que no encontrarás en ningún blog y de las que además aprenderás bastante", comentan en el anuncio del concurso.

El Marketing Online está en pleno auge en España y este tipo de eventos lo demuestra. Durante el 2017, son muchas empresas las que buscan perfiles digitales para emprender su transformación digital. Este tipo de competiciones, que tienen una participación tan masiva, son la ocasión perfecta para encontrar talento profesional.

El SEO, popularmente conocido como posicionamiento web, es una de las ramas más técnicas del Marketing Online. El trabajo de un SEO consiste en trazar una estrategia y optimizar una página web para aumentar su visibilidad en los buscadores. En España, Google domina el mercado de las búsquedas, con un 94,26% de cuota de mercado en el pasado 2016. La visibilidad en los motores de búsqueda es un aspecto clave en la estrategia de Marketing para todo negocio que se digitaliza. Por esa razón, esta competición cobra especial relevancia, ya que es una oportunidad de ver competir a todo tipo de profesionales del SEO.

Con 193.000 páginas captadas por Google hasta el momento en la búsqueda seleccionada para la competición, el concurso está siendo todo un éxito. Los profesionales del SEO y el posicionamiento web luchan por alcanzar el número 1 en Google.

Hasta que finalice el evento se seguirá viendo la creatividad y el ingenio de los participantes, que competirán para ser los ganadores. Por ahora se están viendo todo tipo de estrategias: desde el clásico bulo que suele conseguir visitas en internet 'El concurso raiola es una estafa', hasta otros que han publicado artículos de 10.000 palabras mencionando todo tipo de pandas y raiolas.

El concurso tiene una duración de 25 días, habiéndose iniciado el día 1 de Junio para finalizar el 25 de Junio. La compañía que lo ha patrocinado es Raiola Networks, una empresa que ofrece servicios de hosting en España.

