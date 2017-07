Rebajas: 5 trucos para comprar bueno, bonito y barato

Etiquetas

El verano esa estación del año que gusta a todo el mundo por las temperaturas, la playa, las cervecitas y sobre todo, por las rebajas. Miles de tiendas esperan esta estación del año para sacar sus mejores 'galas'

Es cierto que en enero también hay rebajas, pero se juntan muchos gastos, nochebuena, nochevieja, reyes… En cambio, en julio se dispone de la paga extra y apetece más salir a la calle y ver tiendas.

Y es que en rebajas hacen que el consumo medio en compras suba porque el consumidor hace compras para “casi todo el año”. En los descuentos de julio, las tiendas de ropa aprovechan para sacar los excedentes y rebajar, por supuesto, la ropa de temporada. Además, algunas empresas incluyen las prendas de otoño-invierno como un avance de temporada.

Llenar el carrito de la compra de alguna tienda online y cuando empiecen las rebajas activarlo. Mucha gente usa esta técnica para comprar vestidos de Carla Ruiz online en Jaymeshop, dado que en temporada normal tienen un precio superior al que en rebajas puedan tener.

Evitar las técnicas de marketing. Para esto, será bueno hacer una lista de la compra como cuando se va al super. Así la cuenta no se resiente y no llega ese momento incomodo de “enserio, era necesario”. No hay que dejarse guiar por los carteles de todo al 50% y tampoco fiarse de los carteles 9.99 porque muchos estudios han destacado que esto es una técnica de marketing, y luego, “Lo barato sale caro”.

Siempre apostar por los básicos, una chupa de cuero, unos pantalones cortos con flores, alguna prenda de temporada que este ahora con descuento. La mejor compra asegurada.

Comprar vestidos de fiesta puede ser la mejor solución, puesto que, son prendas que igual sólo se usan una vez para alguna celebración y aunque siempre se pueden arreglar y usarse para otras ocasiones, suelen tener un precio superior al resto de prendas. Si se encuentra rebajado añadirlo al carrito no sería una locura, nunca se sabe cuánto tiempo podrá estar disponible.

El último consejo, los consumidores tienen el mismo derecho sobre devoluciones todo el año, y la época de rebajas no influye en esa política de devoluciones.

