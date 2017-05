Redken repite como peluquero oficial de la Pasarela Adlib

Etiquetas

Ibiza ha estado de moda toda la semana pasada gracias al 46 aniversario de la gran Pasarela Adlib 2017 . Desde el 18 hasta el 20 de mayo, en un escenario de excepción como el emblemático Puerto de Ibiza, han tenido lugar los desfiles de un total de 28 diseñadores ibicencos que mostraron sus colecciones de cara a la temporada 2018.

La moda siempre consigue aunar en la pasarela, arte, cultura y belleza. Es el don de esta expresión cultural a la que tan ligada está Redken, la firma americana de productos profesionales más vanguardista del mercado. Un año más, Ibiza ha vuelto a vestirse de gala para presenciar la gran Pasarela Adlib 2017 que este año ha cumplido 46 aniversario. Desde el 18 hasta el 20 de mayo, en un escenario de excepción como el emblemático Puerto de Ibiza, han tenido lugar los desfiles de un total de 28 diseñadores ibicencos que mostraron sus colecciones de cara a la temporada 2018. Sus creaciones son tanto femeninas como masculinas, para verano e invierno, e incluyen joyas y accesorios que visten más si cabe los diseños. Esta pasarela sirve de escaparate para mostrar al mundo el concepto Adlib, una moda basada en una vestimenta tradicional ibicenca, en la que el trabajo e innovación de tejidos naturales, bordados y encaje forma parte de su esencia.

Redken, la marca americana nº1 en productos profesionales, vuelve a demostrar su apoyo a la industria de la moda, y una vez más ha participado como peluquero oficial de la Pasarela Adlib, repitiendo al frente del backstage que pone a punto el look final de la treintena de modelos, como las Tops Mireia Canalda, Clara Mas, Mar Saura o rostros masculinos como Javier de Miguel. Todos pasarán estos días por las manos de un equipo de profesionales de la firma americana.

Durante estos tres días, el trabajo en equipo ha sido muy importante y el ritmo que se ha vivido en el backstage ha sido frenético. Los profesionales trabajaron a destajo para crear los múltiples peinados que los diseñadores tenían en mente para que el total look deslumbrase en la pasarela y el resultado final fuera único e inolvidable como el estilo de vida de la isla pitiusa.

