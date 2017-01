Regalar juguetes tradicionales y peluches por Navidad vuelve a estar de moda

Etiquetas

La noche mágica de los Reyes Magos viene precedida siempre por su correspondiente carta de los más pequeños de la casa donde escriben todo lo que les gustaría recibir. El problema viene que ellos, los niños, no dejan de vivir en una sociedad que está muy influenciada por la publicidad y les llegan anuncios con todo tipo de tecnología que no siempre (por ejemplo, por su edad) es lo que más les conviene. Es aquí donde muchos padres han visto que deben intervenir y pedir a los Reyes Magos también juguetes de toda la vida, de esos con los que el niño puede desarrollar su imaginación o que les acompañarán durante mucho tiempo. Además, ahora, se pueden comprar peluches online lo que les facilita la tarea a sus Majestades, quienes sólo tienen que hacer el pedido y esperar a que les llegue.

Desde la entidad benéfica 'Fundación Oír Es Clave' han querido hacer un llamamiento a los padres para que éstos controlen el uso de juguetes electrónicos o dispositivos de sus hijos, de tal manera que no llegue a ser contraproducente para su salud. Por no olvidar que, en muchas ocasiones, llegan a generar verdaderas adicciones (como es el caso de las videoconsolas)

Esto no quiere decir que no se les pueda regalar ningún tipo de juguete de esas características, pero sí que es más que recomendable moderar su uso y, además, ser muy conscientes de la edad que tiene el niño. Los más pequeños (por debajo del año y medio) no deberían estar expuestos a las pantallas de móviles,tablets ... Evitando su exposición se beneficia el desarrollo del cerebro, según la misma entidad. Incluso se ha llegado a observar que algunos de estos artilugios sobre estimulan y pueden dificultar el sueño.

El valor de los juguetes de toda la vida

Muchos padres son conscientes de todo esto y han querido implicarse más, optando por juguetes tradicionales (como los peluches, que no dejan de ser un amigo inseparable por años de los más pequeños)

Además, los juguetes de toda la vida fomentan el desarrollo del niño durante todo su crecimiento. Es fácil observar cómo un niño que lee consigue expresarse mejor que aquel que se pasa las horas con un videojuego...

No hay que olvidar tampoco que suponen una forma de sociabilizar y de estrechar lazos entre padres e hijos, lo que siempre resulta muy positivo. Así lo recoge un estudio científico llamado 'Association of the Type of Toy Used During Play With the Quantity and Quality of Parent-Infant Communication' (Asociación del tipo de juguete utilizado durante el juego con la cantidad y calidad de la comunicación entre padres e hijos)

Por supuesto, el uso de dispositivos electrónicos nunca deben suplir a otras actividades vitales y necesarias como las de interactuar socialmente o el deporte. Esto favorece al desarrollo cognitivo, a la autoestima, a la imaginación y al descanso.

Por último, tampoco hay que pecar por exceso. Estamos en una sociedad tan consumista que es muy habitual encontrarse con niños que tienen regalos que ni sacan de sus cajas. Lo ideal, según el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, es que el menor vea los regalos como algo valioso y exclusivo, con lo que se consiguen desarrollar actitudes de cuidado y se centraliza la atención.