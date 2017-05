Resuelto el primer caso de cancelación de deuda de un extranjero en España

Etiquetas

La beneficiaria de este procedimiento entrego su vivienda al banco y este le seguía reclamando 90.000 euros. El auto ha sido dictado por un juzgado de primera instancia de Barcelona

El magistrado Carlos-R. Puigcerver Asor del Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona ha dictado el auto 179/2017 mediante el cual se exonera por primera vez a un ciudadano extranjero residente en España de la deuda contraída gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Los responsables jurídicos de Repara Tu Deuda explican que el caso afectaba a “una ciudadana con nacionalidad peruana en situación de separación y con una hija a cargo, y con una vivienda ejecutada por la entidad bancaria. Tras quedarse con el piso de la afectada, la deudora aún tenía pendiente una deuda de 90.000 Euros por lo que tuvo que solicitar diferentes préstamos para hacer frente a su situación de desamparo”. Para solucionar la situación de sobre endeudamiento, la afectada se acogió al procedimiento de exoneración de deuda que permite la Ley de la Segunda Oportunidad y gracias a la intermediación de Repara Tu Deuda ha podido cancelar por completo la deuda contraída para poder empezar de nuevo.

Este es el primer caso que se resuelve en España en un Juzgado de Primera Instancia mediante la Ley de la Segunda Oportunidad en favor de un ciudadano con nacionalidad extranjera. Repara tu Deuda es la primera firma reparadora de crédito mediante la Ley de la Segunda Oportunidad en España y actualmente cuenta con más de 1000 casos en espera de resolución. “Hasta el día de hoy, el 100% de los expedientes que hemos gestionado han finalizado con éxito y dada la tipología de nuestros clientes –con poco o nula capacidad económica- consideramos que los jueces acabarán perdonando las deudas a todos nuestros clientes”, apuntan desde Repara Tu Deuda.

“Los juzgados de primera instancia están demostrando su competencia respecto a los mercantiles aun no estando familiarizados con temas mercantiles ni relacionados con la ley de la segunda oportunidad”, destacan desde Repara tu Deuda. A los juzgados de 1ª instancia acuden las personas físicas no empresarias y se tratan temas civiles como maltratos, divorcios, etc. “En poco más de un año la mayoría de estos juzgados se han puesto al día con esta nueva ley y sin duda están demostrando su eficacia tal y como ratifica este nuevo auto”.

Según la reparadora este es un procedimiento al que podría acogerse muchas personas, pero el desconocimiento hace que sea una herramienta poco utilizada aún. En España el número de concursos presentados ronda los 1.400, frente a los más de 100.000 anuales que se tramitan en Francia o Alemania.

Desde que la Ley de la Segunda Oportunidad fue aprobada, el 14 de julio de 2015, el número de personas que exoneran sus deudas gracias a la nueva legislación va en alza. Repara Tu Deuda ha gestionado más de 900 casos de los 1.400 en total que se han realizado en España, una cifra que supone el 67% de los casos de personas físicas que se han acogido al procedimiento para facilitar la exoneración de las deudas.

Repara tu Deuda, con sede en Sabadell (Barcelona), cuenta con centros franquiciados en Tarragona, Granollers, Cantabria, Madrid, Jerez de la Frontera, Zaragoza, Albacete, Bilbao, Gijón, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Terrassa, Alicante, Murcia, Mataró, Polinyà y Málaga. Su objetivo es operar en toda España mediante franquicias. La cadena ofrece asesoramiento inicial gratuito y un estudio financiero sin coste para sus clientes.

Sobre Repara Tu Deuda Repara Tu Deuda (www.reparatudeuda.es) es la primera reparadora de crédito española que se dedica exclusivamente a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Sus servicios incluyen, además de la tramitación ante los juzgados para alcanzar un convenio voluntario entre las partes, la solicitud de la exoneración del pasivo insatisfecho delante del juez y la canalización de las llamadas telefónicas que reciben a diario estos deudores por parte de las entidades bancarias o empresas delegadas en la gestión de la morosidad.

