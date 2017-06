El SEO es la apuesta de presente y futuro para agencias de marketing digital como Sr.Potato

Etiquetas

Sr. Potato es una joven agencia de marketing digital que proporciona todos los servicios que se podrían esperar de una gran agencia de publicidad. De entre todos los servicios de este tipo de empresas, hay uno que destaca por encima del resto: el SEO

Durante los últimos años, hemos comprobado un importante aumento en la creación de nuevas agencias de marketing digital. La transformación actual que está experimentando el mercado se traduce en que si se quiere triunfar, se necesita estar en la red. Esto significa que la demanda de este tipo de servicios online ha crecido de forma gigantesca en los últimos años.

Esta es la razón por la que ha tenido lugar un despunte de nuevas agencias de marketing digital pequeñas. Estas empresas ofrecen a pequeños, medianos y grandes empresarios las herramientas necesarias para llevar a cabo la transformación digital de su negocio a la web. Porque si no se está en internet, es como si no se existiese.

Pero, ¿cómo se consigue que un pequeño negocio aparezca en la red? Hay muchos pasos por delante. Antes con tener una página web valía. Sin embargo, ahora hay que tener web, e-commerce, redes sociales, newsletter para los clientes… una ingente cantidad de trabajo que las empresas no son capaces de asumir por sí solas.

Sin embargo, uno de los servicios que están despuntando más en los últimos tiempos en este tipo de agencias de marketing es el SEO. Como se ha dicho unas líneas más arriba, si un sitio web no está en internet, es como no existiese. El SEO (Search Engine Optimization) consiste en mejorar la visibilidad de una página en las vastas regiones de la red que mediante una serie de técnicas. ¿Cómo? Optimizando el posicionamiento de dicho dominio en principales motores de búsqueda. Da igual que la página web del negocio sea espectacular, si Google no la registra con sus robots, no tendrá visitas y por tanto no servirá de nada.

Sr. Potato, una agencia de marketing digital afincada en Madrid, entiende la situación actual del mercado y proporciona, entre sus muchos otros servicios, esta optimización del posicionamiento web. Aunque hay otras formas de aparecer en los buscadores, por ejemplo las campañas de SEM, el posicionamiento orgánico ofrece muchas más ventajas que otro tipo de estrategias.

Es cierto que requiere mucho más tiempo que otros métodos de trabajo, pero igual que el SEM ofrece inmediatez, el SEO proporciona autoridad y relevancia. Esto significa que si una web está colocada entre los primeros diez resultados, es porque lo ha conseguido por méritos propios. Tendrá contenido de calidad y será fiable, todo esto siempre a ojos del gran Google.

Sin embargo, un gran obstáculo al que se enfrentan las agencias de marketing digital es el tiempo. En una era donde la inmediatez es el factor más importante de todos, para que una campaña de SEO surja efecto, ha de pasar tiempo. El problema con el que se encuentran muchas compañías consiste en convencer al cliente de esto.

La generación millenial no ve la tele ni los medios de comunicación tradicionales, por lo que en lo que respecta a las compañías, les guste o no tienen que dar el paso y volverse digitales. Para no dar ese salto al vacío, existen agencias de marketing digital en Madrid, como Sr. Potato, que ayudan al empresario en la transformación digital.

Fuente Comunicae