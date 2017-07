SMDE, un nuevo método para calcular el retorno de la inversión en los Social Media

Etiquetas

El Doctor en marketing de la agencia e-deon.net, Lluís Feliu, ha diseñado un nuevo método para aplicar en la pequeña y mediana empresa que permite calcular el ROI en internet

Social Media Dinàmic Eficient (SMDE) es el nuevo método diseñado para pymes que nace como resultado de cuatro años de investigación. El cofundador de la agencia e-deon.net, Lluís Feliu, ha presentado como parte de su tesis doctoral, un nuevo método para calcular el ROI en el entorno digital. Este nuevo método consiste en aplicar los mismos indicadores (KPI) que se aplican con normalidad en los proyectos digitales (CTR, Tráfico Social, Conversiones...), pero se le han añadido tres indicadores más que no se acostumbran a medir por su intangibilidad y dificultad de monitoreo.

Estos KPI “intangibles” son; la reputación, la fidelización y la prescripción de servicios. Después de analizar más de un centenar de pymes y aplicar el método en una pequeña muestra de cinco empresas, se ha demostrado que el 47% de las pymes del país no tienes web ni una mínima presencia estratégica en internet, el 53% no están presentes en Facebook, el 83% tampoco están en Twitter, el 90% no la tiene en Instagram, 82% en LinkedIn, el 72% en Google+ i el 79% en Youtube. La presencia de las pymes en las redes sociales es muy pobre y el creador del método cree que “puede ser consecuencia de no saber cómo obtener beneficios a partir de campañas de marketing eficientes, donde la reputación, la fidelización y la prescripción deben convertirse en factores demostrables a la vez que se debe seguir un proceso metódico para su óptima consecución”.

¿Cómo nace el método? “En la agencia nos dimos cuenta que muchas empresas siguen invirtiendo a ciegas, y muchas de ellas creen que es imposible detectar la evolución de la reputación, fidelización y prescripción” dice el Doctor Lluís Feliu, que sigue explicando que la clave de su método es conseguir detectar qué cliente se fideliza, qué cliente te deriva nuevos usuarios y cómo evoluciona la reputación de la marca.

“Con este cálculo las empresas pueden hacer un buen seguimiento de sus campañas y así decidir si es conveniente hacer cambios en sus estrategias”. El estudio de este método está íntimamente ligado a los contenidos que genera y dinamizan las empresas, se analiza la respuesta de los usuarios y se hace un seguimiento dentro de la empresa para detectar la evolución de la relación entre la empresa y el cliente.

El método se ha bautizado con las siglas SMDE (Social Media Dinàmic Eficient) y ya se está aplicando en pequeñas y medianas empresas que apuestan por acciones de marketing digital. “Nuestro objetivo consiste en ayudar a las empresas a medir bien sus acciones en el entorno online para que sepan aprovechar sus inversiones. El método está pensado y probado en el entorno digital pero también lo podemos aplicar a negocios que apuestan por acciones offline”.

Apuesta por la tecnología e-deon.net está trabajando en proyectos empresariales desde el 2010 y durante estos años tanto las empresas como los clientes han evolucionado mucho. El trabajo de e-deon.net se caracteriza por la personalización de las soluciones y está claro que las herramientas digitales se han convertido en una ayuda clave para monitorizar datos y poder hacer campañas de marketing más efectivas. En la actualidad e-deon.net está lanzando una marca propia, WebenApp.es, para acabar de democratizar el acceso a internet ofreciendo servicios web, e-commerce y aplicaciones para dispositivos móviles, además de ofrecer servicios de traducciones, gestión de social media, gestión y consultoría e-commerce, redacción de contenidos, formaciones… para agilizar la digitalización de las empresas y ayudarlas a sacar el máximo provecho del entorno digital. “Todos los usuarios tienen acceso a internet pero no todas las empresas tienen presencia, y las que ya tienen presencia, no todas tienen una buena estrategia que les garantice la consecución de sus objetivos”, concluye el Doctor Feliu.

Sobre e-deon.net Es la agencia de marketing – comunicación – diseño especializada en la pequeña y mediana empresa catalana que nació en 2010 de la mano del diseñador Xavier Morlans y el periodista Lluís Feliu. La agencia inicialmente operaba desde el Vallès Occidental pero rápidamente empezó a crecer con clientes de Barcelona, Madrid, Barberà, Sant Cugatdel Vallès, Sabadell, Terrassa, Bilbao, Sevilla, Blanes, Quart… y abrió dos sedes, la de Sant Cugat del Vallès, donde realizan las campañas estratégicas de marketing, gestión de comunicación y formaciones, y la sede de Girona, donde trabaja el equipo de diseño y programación.

