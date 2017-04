Scooter, la última tendencia para moverse en la ciudad

Etiquetas

Hace tan sólo un años las scooter (motos ligeras de ruedas pequeñas) quedaban más bien relegadas para los jóvenes con estilo que querían una alternativa de transporte pero, hoy en día, ya no distingue ni de edades ni de sexos y son muchos los que empiezan a observar sus ventajas, sobretodo, en las grandes ciudades. En la actualidad se pueden encontrar desde los modelos más sencillos hasta aquellos que presentan una potencia considerable de más de 600 centímetros cúbicos. Una de las cosas que hay que tener siempre presente es que lo mejor para poder viajar con estas motos en la que el conductor es el que se puede llevar la peor parte al estar más desprotegido en un accidente, por muy pequeño que éste sea, es un seguro. La buena noticia es que Internet ofrece la posibilidad de hacer el cálculo de las cuotas para saber cuánto y porqué se está pagando. Basta con buscar 'seguro scooter barato' para ver que se pueden encontrar muy buenos precios sin por ello renunciar a las prestaciones imprescindibles.

Su éxito se debe, en gran medida, al hecho de que el precio del combustible es elevado, a que las tarifas de transporte público se hayan elevado y, por supuesto, a que resulta muy complicado poder aparcar en la ciudad (por el hecho de encontrar un sitio y también por el coste que supone, ya que muchas zonas cuentan con zona azul o, sencillamente, toca estacionar en un parking) La scooter de ciudad cuenta con unas dimensiones muy pequeñas que hacen que se pueda estacionar sin mayores problemas. Además, uno de los principales inconvenientes en la ciudad es que suele haber un exceso de coches circulando, sobretodo en horas punta, que es cuando se entra a trabajar y cuando se sale y, por este motivo, son habituales los atascos que hacen que se destine un tiempo mayor del deseado en los desplazamientos. Con una scooter esto no pasa ya que se mueven muy bien entre los coches, ahorrando en combustible y en tiempo.

También resulta muy interesante esta opción porque es económica tanto en la compra como en el mantenimiento. Como ya comentamos, no resulta complicado hacerse con un seguro para scooter barato, no requiere de mucho combustible y, en el caso de que haya que llevar a cabo una reparación o similar, el presupuesto no será elevado.

Por si todo lo anterior fueran pocos motivos por los que optar por una scooter como medio de transporte hay que añadir el hecho de que son respetuosas con el medio ambiente porque emiten pocas emisiones (en el caso de optar por una scooter eléctrica, de hecho, ninguna) y tampoco hacen mucho ruido.

En el caso de que la persona interesada en una scooter se encuentre en un lugar donde el clima es propenso a la lluvia, una buena alternativa es hacerse con una scooter con techo. El conductor irá así más protegido (ya que también llevan incorporado un cinturón de seguridad) y no tendrá que preocuparse por el tiempo.

De lo que no hay duda es de que las scooter están de moda en todo el mundo y España no iba a ser menos. De las diez motos más vendidas en el país en marzo de este año todo son scooters de 125 salvo una.