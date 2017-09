Sea-Band Mama, la pulsera de acupresión contra mareos y náuseas para embarazadas

Etiquetas

Entre el 50% y el 90% de las embarazadas sufren náuseas matinales en los primeros meses de gestación. Sea-Band Mama es una pulsera elástica que previene y atenúa las náuseas y los vómitos a través del método de la acupresión, totalmente seguro para las mujeres embarazadas

Las náuseas y mareos matinales en el embarazo son comunes en buena parte de las mujeres, como indica el estudio de Ronna L. Chan de la University of North Carolina, Maternal Influences on Nausea and Vomiting in Early Pregnancy, que apunta que entre el 50% y el 90% de las embarazadas sufren náuseas matinales en los primeros meses de gestación. Sea-Band Mama es una pulsera elástica que previene y atenúa las náuseas y los vómitos a través del método de la acupresión, totalmente seguro para las mujeres embarazadas.

La pulsera antimareo Sea-Band Mama se basa en los conocimientos milenarios de la medicina china relativos a la acupresión, predecesora de la acupuntura. La medicina tradicional china describe que a lo largo del cuerpo existen unos meridianos −una red de canales invisibles situados debajo de la piel y por los que circula la energía− que conectan los órganos y a lo largo de los cuales se encuentran más de 500 acupuntos. Según la medicina tradicional china, la aparición de síntomas como náuseas u otros problemas se produce por el desequilibrio o bloqueo de la energía que circula por estos meridianos.

La acupresión consiste en presionar los acupuntos, equilibrando así la energía que circula por los meridianos, con lo que se evitan o se previenen diferentes síntomas o problemas, según el punto presionado.

En concreto, la pulsera Sea-Band Mama actúa sobre el punto P6 (Pericardio 6) o Nei-Kua, ubicado a unos cuatro centímetros del pliegue de la muñeca. La presión que ejerce Sea-Band Mama en este punto previene las náuseas y los vómitos.

Sea-Band Mama es un producto con efectos secundarios no evidenciados. Además, es efectivo en unos 5 minutos, reutilizable y con una alta durabilidad. No es un medicamento, sino un producto sanitario, y puede usarse aunque ya hayan empezado las náuseas.

