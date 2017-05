Señales que indican cuando se necesita un psicólogo

Etiquetas

Señales que pueden indicar que se necesite acudir a un psicólogo especializado de la zona

"Todos de vez en cuando tenemos problemas, cambios emocionales y preocupaciones, que de una forma u otra terminamos resolviendo”, explica Sonia Fernandez de la Vega, directora de Delavega Psicólogos Valladolid y Licenciada en psicología por la Universidad de Salamanca. “Pero hay que saber diferenciar aquellos problemas y preocupaciones de la vida diaria de los que, de guardarlos para nosotros, pueden reducir la calidad de vida notablemente”.

Por eso, desde Delavega Psicólogos Valladolid, cuentan algunas señales que podrían indicar la necesidad de acudir a un profesional psicólogo.

Depresión “Todos de vez en cuando nos sentimos tristes, no es algo grave y en ocasiones sucede sin razón. El problema es cuando la depresión se presenta intensamente y forma parte del día a día de una persona”, comenta Fernandez de la Vega, que explica que algunas señales típicas de depresión son el dejar de realizar actividades que antes divertían, no sentir felicidad ante sucesos que antes eran motivo de alegría y sensación de dolor emocional que parece no irse, entre otros. Además, puntualiza que “si la depresión ha sido notada por amigos o familiares, puede ser indicativo de una depresión aguda en la cual se requiera acudir a una cita de psicología en Valladolid”.

Ansiedad “Todo el mundo conoce la ansiedad, pero aquella que toma relevancia clínica es en la cual una persona puede llegar a alterar su estado de ánimo notablemente ante alguna situación”, comentan desde Delavega Psicólogos Valladolid. “Un trastorno muy común de la ansiedad son los ataques de pánico, que ante la exposición de la persona a un estímulo que causa la ansiedad, llegan a tener síntomas como falta de aire, miedo, temblor, vomito, entre otros”. La situación es más grave cuando se presenta en el entorno de trabajo, por lo cual “si uno se siente ansioso y con un estado de ánimo que cambia radicalmente ante una situación que no lo justifica, es necesario que los expertos psicólogos en Valladolidpuedan prestarle ayuda para aliviar y sobre todo evitar que los síntomas tengan impacto en niveles relevantes de la vida, como el campo profesional”, continúa Fernandez de la Vega

Pensamiento anormal Aunque los pensamientos anormales son más fáciles de detectar por quien los padece, de igual forma suelen ser ignorados hasta que se convierten en un problema que afecta su vida. Según especialistas psicólogos, se pueden enmarcar un cuadro general a síntomas como cambios de humor repentinos y polarizados, sensación de que todos están en su contra, alucinaciones, y entre otras irregularidades detecte no son anormales y antes no ocurrían, es mejor acudir a una valoración psicológica.

Problema de comunicación de la pareja Un alto nivel de responsabilidades y estrés en la pareja, poco tiempo dedicado al ocio compartido, intercambio de conductas poco gratificantes o desagradables entre ambos miembros, falta de comunicación o comunicación hostil y expectativas no satisfechas, son algunos de los factores que pueden generar problemas dentro de una relación de pareja. “Aprender a comunicarse es el primer paso para solucionar conflictos”, explica Sonia Fernandez, “El primer paso siempre es el más difícil, llama o visítanos, estaremos encantados de poder ayudarte, grupo de psicólogos que llevamos más de quince años trabajando por mejorar la salud emocional de sus pacientes. Estamos en el centro de Valladolid”, acaba.

