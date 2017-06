Shopping Tour, un servicio que no deja de sumar clientes

Etiquetas

Está claro que, para muchos clientes de las empresas de alquiler de vehículos con conductor, visitar una ciudad implica ir de compras. Por eso hace tiempo que estas compañías sumaron a su cartera de servicios los Shopping Tours. Una forma cómoda y marcada por la distinción de disfrutar de un día de compras

Empresas como Fast Cars han sabido ver un nicho de mercado entre aquellas personas a las que les gusta ir de tienda en tienda sin preocuparse ni por el transporte ni por cargar con las bolsas. Otras en cambio buscan un servicio que les lleve por los rincones más emblemáticos de la ciudad sin tener que depender de los horarios del transporte público. Suelen ser personas a las que no les sirve ningún coche y por eso las empresas de alquiler de vehículos con conductor incluyen en su flota vehículos con las últimas prestaciones del mercado. En cuanto a comodidad y, por supuesto, en cuanto a seguridad. Todo con el objetivo de optimizar y facilitar el tiempo de las compras de los turistas cuando visitan una ciudad y quieren ir de tiendas. No sólo se trata de visitar boutiques de moda, sino también espacios gourmet, de arte y antigüedades o de decoración. Por eso la actividad de empresas como Fast Cars está íntimamente ligada al sector del lujo. Son expertos los que trazan con el cliente la ruta ideal para dar respuesta a sus demandas. Para no perder el tiempo yendo a tiendas y locales que no resulten de su interés. Por eso es tan importante hacer un estudio previo del cliente.

Está claro que el sector del alquiler de vehículos con conductor (VTC) está creciendo de forma exponencial desde hace ya algún tiempo. Son varias las plataformas y compañías las que ofrecen este servicio como contrapartida a lo tradicional que representa el taxi. Ante la polémica suscitada por la oposición del sector del taxi a la existencia de estos servicios, los conductores de estas empresas se defienden recordando que son trabajadores legales que trabajan con licencia concedida por la administración correspondiente. Los taxistas les acusan de competencia desleal. Por su parte, los conductores de las empresas de alquiler de coches con chófer recuerdan que ellos sólo pueden recoger clientes que soliciten previamente sus servicios, a diferencia de un taxi que es libre de recoger pasajeros en la calle y en las paradas específicas. Además, muchos clientes de empresas como Fast Cars reconocen que estos vehículos son más limpios, más cómodos y adaptados a los nuevos tiempos, es decir, que incluyen prestaciones más modernas.

