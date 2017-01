Sistema educativo británico y su alternativa en España

Etiquetas

La inestabilidad del sistema educativo español, unido a la alta tasa de abandono escolar hace que muchos padres se planteen la posibilidad de enviar a sus hijos a estudiar al extranjero, en concreto, a países con muy buena fama en lo que al nivel educativo se refiere, siendo el sistema británico uno de los preferidos por los padres españoles que se plantean la posibilidad antes mencionada.

Pero, ¿por qué la gente se decanta por este sistema educativo? Principalmente, por la calidad del mismo. Una calidad que sitúa a Inglaterra entre los 10 mejores países del mundo en lo que a educación se refiere, según la OCDE. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que sucede en España, las leyes educativas se votan en conjunto por los principales partidos cada 10 años, dando prioridad a la calidad de la enseñanza y no a la ideología política.

Además, también se tiene muy en cuenta que los profesores estén constantemente formados, se les exige pasar exámenes para demostrar su valía y se entrevista a los alumnos para ver si se cumple con las expectativas previstas. Por supuesto, las instalaciones también han de ser las adecuadas y, por tanto, la inversión en educación es muy elevada por parte de los gobiernos.

Sin embargo, el acceso a las escuelas del sistema británico para los alumnos extranjeros no resulta sencillo, ya que las pruebas son realmente exigentes. Pero, si accedes a ellas, también tendrás grandes posibilidades de entrar, después, en las consideradas como mejores universidades del mundo, como son las inglesas.

Lo que muchos padres españoles desconocen es que cursar el Bachillerato Internacional en España es una de las opciones más seguras para poder acceder a esas universidades y sin necesidad de tener que salir de nuestro país en edades tempranas.

Beneficios de realizar el Bachillerato Internacional Se apuesta por la innovación, la creatividad y la autonomía. En el bachillerato internacional se fomenta el espíritu crítico del alumnado. El estudiante debe reflexionar y sacar conclusiones ante todo lo que le rodea.

Empatía. Es una herramienta fundamental para estudiar y trabajar con otras personas y saber ponernos en el lugar del otro.

Se favorece la búsqueda de documentación y el impulso a la investigación. Estos aspectos están muy relacionados con el espíritu crítico antes mencionado.

Todas estas competencias son adquiridas por los alumnos que deciden realizar el Bachillerato Internacional. Cada vez son más los jóvenes que se animan a cursar este modelo, ya que es la mejor preparación para poder acceder a las mejores universidades del mundo, como son Harvard, Oxford o Cambridge.

En caso de estar interesado en acceder a alguna de estas facultades, desde TutorASAP, centro con más de veinte años de experiencia en sistemas internacionales, se recomienda cursar el Bachillerato Internacional con el objetivo de mejorar las expectativas para el futuro de los jóvenes. En palabras de Diego Núñez Fernández-Shaw, director educativo de TutorASAP “En nuestra academia, ofrecemos todo el apoyo extra para que puedas cumplir el sueño de estudiar en las grandes universidades, para lo que contamos con profesores cuya preparación ha sido exclusivamente orientada hacia el apoyo a los alumnos que cursan este modelo. Incluso albergamos otros proyectos en los que trabajamos con alumnos con necesidades especiales, adaptándonos a lo que requieren para tener una formación completa y mejoren su rendimiento”.

Este centro cuenta con dos academias en Madrid, en las que imparten Group Class, además de proporcionar apoyo one to one en sus Private Class para casi toda la comunidad de Madrid.

