Smartdelivery, la mejor tecnología para mailings

Es muy probable que lo más importante a la hora de elegir una buena aplicación para enviar mailings esté en la parte que no se ve. Tanto la parte física, como el hardware de los servidores, la parte tecnología, como las configuraciones del sistema, algoritmos desarrollados, etc, son igualmente importantes

En Mailrelay se sabe esto y por eso han pasado los últimos años desarrollando y perfeccionando un algoritmo que optimice la entrega de los mailings:

Smartdelivery Este nombre, aparentemente sencillo, esconde una tecnología con años de desarrollo con la finalidad de optimizar los resultados de mailings en dos situaciones concretas:

Listas de suscriptores con un gran volumen de contactos

Y con listas que son utilizadas durante mucho tiempo

Estas dos situaciones representan las que habitualmente dan más problemas. Las listas grandes con mucho uso suelen sufrir poco a poco de un desgaste que hace que tengan un engagement menor, lo que resulta en:

Una menor tasa de apertura

Por lo tanto menos clicks

Y por lo tanto menos ventas

Desde Mailrelay han desarrollado este algoritmo Smartdelivery para que de forma automatizada, y sin que el usuario tenga que preocuparse de nada, la entregabilidad no solo se mantenga en rangos aceptables con el paso del tiempo, si no que además mejore. Algo nada fácil de conseguir, pero que el equipo de Mailrelay ha conseguido sintetizar en un algoritmo, que funciona en tiempo real y en segundo plano, para que el usuario no tenga que hacer nada.

Simplemente seguir trabajando con la herramienta de mailing Mailrelay, de la misma forma de siempre, pues será el sistema el que se encargará de optimizar los mailings.

Una tecnología propietaria disponible además en todas las cuentas Sin excepción alguna, incluyendo las cuentas gratuitas (de hasta 75.000 emails al mes, gratis). Aunque como ya se ha comentado, es una tecnología que ofrece resultados en el medio plazo, en Mailrelay creen que, aunque sea una tecnología que consume muchos recursos, lo justo es que esté al alcance de todas las empresas.

Para permitirles mejorar en su email marketing, y por lo tanto, crecer. Crecer evitando problemas de entregabilidad, que pueden frustrar sus mailings en el peor momento: cuando necesitan vender

Por eso desde Mailrelay están seguros de que esta tecnología supone una diferencia en los resultados de los mailings.

