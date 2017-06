Streaming 4K por la red eléctrica con el kit PLC Powerline D-Link DHP-W611AV

Etiquetas

/COMUNICAE/

Con una velocidad de 1000 Mbps por la red eléctrica y un extensor WiFi AC 1200 Mbps, es la solución perfecta para las aplicaciones de Internet más exigentes cuando hay problemas de cobertura

Cada vez hay más contenidos en resolución 4K UHD. Más allá de Netflix, plataformas como Movistar+, Vodafone o la misma TVE ya anuncian emisiones en 4K. Pero cuando se quiere disfrutar de series o películas en UHD por Wi-Fi en dispositivos que no estén en la misma habitación del router la experiencia puede ser frustrante, por no decir imposible.

Para solucionar estos problemas y extender la red a cualquier rincón del hogar sin perder calidad de conexión, D-Link ha presentado el Kit PLC Powerline DHP-W611AV que evita los problemas de cobertura ocasionados por la distancia o por obstáculos como paredes o techos al transmitir los datos por la red eléctrica. Además, utiliza el último estándar PLC HomePlug AV 2.1 para conseguir una velocidad de 1000 Mbps, más que suficiente para exprimir las líneas de fibra óptica de 500 Mbps, mientras que la unidad receptora es un Punto de Acceso Wi-Fi con tecnología Wi-Fi AC de doble banda (2.4/5 GHz) y una velocidad de 1200 Mbps. En paralelo, este punto de acceso también admite conexiones por cable de red gracias a su puerto LAN Gigabit.

Otra de sus grandes ventajas es la facilidad de instalación, como puede verse en este vídeo

Sus características principales son:

Sin límites de cobertura mediante tecnología PLC, que transmite datos e Internet por la red eléctrica.

mediante tecnología PLC, que transmite datos e Internet por la red eléctrica. Hasta 1 Gbps de velocidad con el último estándar HomePlug AV2.1 que reduce las interferencias y mejora el rendimiento cuando se añaden más adaptadores adicionales para seguir ampliando la extensión de la red.

con el último estándar que reduce las interferencias y mejora el rendimiento cuando se añaden más adaptadores adicionales para seguir ampliando la extensión de la red. Conexión Wi-Fi de alto rendimiento con 802.11ac 1200 Mbps y doble banda 2.4/5GHz.

con 802.11ac 1200 Mbps y doble banda 2.4/5GHz. Antenas externas desplegables para mejorar la cobertura.

desplegables para mejorar la cobertura. Puerto red LAN Gigabit para conectar dispositivos mediante cable de red Ethernet con la máxima velocidad.

para conectar dispositivos mediante cable de red Ethernet con la máxima velocidad. Instalación Plug&Play, sólo hay que conectar el adaptador emisor al router con el cable de red LAN suministrado y conectarlo en un enchufe (es Passthrough para no perder la toma eléctrica) y luego enchufar el adaptador receptor en el lugar donde queramos crear el punto de acceso, al que nos conectaremos por cable de red (incluido) o WiFi.

sólo hay que conectar el adaptador emisor al router con el cable de red LAN suministrado y conectarlo en un enchufe (es Passthrough para no perder la toma eléctrica) y luego enchufar el adaptador receptor en el lugar donde queramos crear el punto de acceso, al que nos conectaremos por cable de red (incluido) o WiFi. LEDs frontales para indicar el estado de la conexión PLC y su calidad, así como la red WiFi o la conexión al puerto de red LAN.

para indicar el estado de la conexión PLC y su calidad, así como la red WiFi o la conexión al puerto de red LAN. Seguridad de los datos garantizada por la encriptación WPA/WPA2 128-Bit AES, simplemente pulsando el botón WPS.

garantizada por la encriptación WPA/WPA2 128-Bit AES, simplemente pulsando el botón WPS. Quality of Service (QoS) – Para priorizar las aplicaciones de gran ancho de banda, como el Streaming 4K, videojuegos, videoconferencia, etc.

– Para priorizar las aplicaciones de gran ancho de banda, como el Streaming 4K, videojuegos, videoconferencia, etc. IPv6 – compatible con el último protocolo de Internet.

– compatible con el último protocolo de Internet. Modo Green – entra en modo “stand-by” cuando no está en uso para reducir el consumo eléctrico.

El Kit PLC Powerline AV2.1 Gigabit con Extensor WiFi AC 1200 D-Link DHP-W611AV ya se encuentra a la venta en grandes superficies y tiendas especializadas con un PVP recomendado de 129.99€ IVA incl.

Más información:http://www.dlink.com/es/es/products/dhp-w611av-plc-wifi-por-la-red-electrica

Acerca de D-Link D-Link, es uno de los fabricantes de infraestructuras de networking líderes a nivel mundial y lleva más de 30 años proporcionando productos innovadores y de alto rendimiento a consumidores y empresas.

Para las empresas, D-Link es el único proveedor capaz de ofrecer soluciones unificadas con amplias gamas en los segmentos Switching, Wireless, Videovigilancia IP, Seguridad y Almacenamiento. Para los consumidores, D-Link es uno de los fabricantes más galardonados por la prensa especializada en sus gamas de Routing Fibra/ADSL/Cable, Wi-Fi AC, Powerline, Amplificadores WiFi, Movilidad 3G/4G, Almacenamiento, Conectividad, Domótica y Videovigilancia.

D-Link es el responsable de la plataforma mydlink, que ya utilizan más de 4 millones de usuarios para controlar en remoto Cámaras IP Wi-Fi, routers y discos duros de red NAS mediante aplicaciones gratuitas para iOS/Android/Windows Phone o a través del portal mydlink.com. Además, es líder en Vigilabebés Wi-Fi para monitorización remota en móviles y tabletas iOS/Android con su gama Eye-On Baby.

D-Link también está siendo un motor de la tecnología domótica con la plataforma mydlink™ Home, un ecosistema de tecnología domótica y seguridad que permite a los usuarios automatizar y proteger su hogar desde móviles y tabletas iOS/Android con enchufes inteligentes, cámaras de vigilancia, alarmas y sensores de movimiento/apertura y detección de humos/fugas de agua. Además, muchos de sus productos son compatibles con IFTTT (If This Then That)

Recientemente, D-Link ha lanzado la primera cámara de videovigilancia para el entorno Apple HomeKit, la Omna Cam HD 180 (DSH-C310).

Vídeos D-Link

Fuente Comunicae