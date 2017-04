Tania Ruzs presenta el próximo domingo 7 de mayo su nuevo disco “Sin Miedo al Cambio”

Etiquetas

El álbum debut de la artista multidisciplinar será presentado el próximo domingo 7 de mayo en el Espacio Ronda de Madrid

Tania Ruzs estará acompañada durante el concierto de presentación por los músicos Carmen Tomé Varela (violín), José Luís Yagüe (contrabajo), Victor Huedo (piano) y Madelin Espinosa Martínez (percusión), artistas que también han contribuido en la producción de este disco

Se trata de un disco consciente, que va dirigido a todo aquel que quiera expandir su conciencia

El disco ya está disponible a través de las principales plataformas digitales

Tania Ruzs ha creado una técnica única de sanación mediante el canto

Tania Ruzs salta la palestra musical en solitario con “Sin Miedo al Cambio”, un disco de título valiente. Se trata de un disco consciente, que va dirigido a todo aquel que quiera expandir su conciencia, directo para encontrar la búsqueda interior de elegir la vida que quiere, para un público que quiere cambiar una vida a medias por una plena. En este disco Tania Ruzs se ha aliado con cuatro músicos profesionales que no dudaron ni un solo ápice en colaborar con este valiente proyecto. Carmen Tomé Varela al violín, Victor Huedo en el piano, José Luís Yagüe en el contrabajo y Madelin Espinosa Martínez a la percusión forman este increíble quinteto.

Este disco contiene diez canciones y está creado para que sea lo más parecido a una sesión de las que Tania realiza canalizando sonidos y cantos sagrados. El primer tema que abre este disco es “Padre Nuestro” cantado en arameo, dejando bien claro desde el inicio se trata de un álbum repleto de sonidos sagrados e espirituales. El tema cuenta con una vibración altísima que nos traslada tan sólo a escuchar la primera palabra, nos eleva y nos acerca un poquito más el cielo a la tierra para comprobar que es lo mismo. “Karma” es la segunda canción, un tema que fusiona lo funky con lo místico. Habla de las ruedas karmicas que se repiten hasta que comprendemos y liberamos aquello tan insistente en nuestra vida, para saber parar esa rueda. La tercera es “Caos”, una canción que se desenvuelve en el Bossa Nova para hablarnos del trasfondo de lo que podemos controlar y de la compresión de que cada cual ha de vivir sus experiencias, aunque estas sean dolorosas. “Soltar lo que se va” es la combinación de un Bolero con un Tango, su letra habla sobre el desapego, de dejar marchar lo que ya no tiene lugar para seguir creciendo. Y llegando al ecuador del disco encontramos “Mujer Chamánica”, un tema que anecdóticamente fue canalizado en estudio, entre grabación y grabación. “Ondinas” navega en un folklore arábico español, una canción que habla de los distintos mundos y dimensiones que nos rodean. “Sin miedo al Cambio” es la canción que bautiza el título del álbum, tema que se reserva para el final del mismo y nos invita a tomar conciencia de que solo puedes ser responsable de tus acciones y que la evolución es cambiar lo que no te gusta, responsabilizando de tu propia vida. Y para finalizar el disco: “Saber Decirno no”, un tema que habla de la importancia de los limites en nuestra vida para no convertirnos en mártires ni víctimas de nuestras propias elecciones.

“Cuando escribí las canciones no había experimentado en mis carnes el significado de cada una de las letras, las escribí pero no las tenía del todo integradas, pero en los dos o tres años que ha tardado en salir, la vida me regaló experiencias personales para que pudiera comprender en mi piel lo que decían. Hasta que integré que no podía dividirme en dos mundos, y mi ser solo quería vivir siendo el mismo, entonces los impedimentos dejaron de existir y lo conseguí. Sin duda un aprendizaje vital para poder cantar estas canciones desde lo más profundo de mi alma. Bien puedo comprender en que consiste realmente superar el miedo a ser autentico y genuino, el miedo a cambiar y a crecer para seguir evolucionando.” – Tania Ruzs

Este próximo domingo 7 de mayo de 2017 desde las 19:00 h, la artista multidisciplinar Tania Ruzs presentará en directo junto con su banda de músicos en el Espacio Ronda (Calle Ronda de Segovia 50) su primer disco en solitario que lleva por título “Sin Miedo al Cambio”, donde ofrecerá un directo con canciones originales que invitarán al asistente a dejarse llevar por un trance melódico, donde se combinaran mensajes profundos sobre el desapego, los límites o la superación del miedo a los cambios. Cantos espirituales y chámanicos unidos de la mano, mensajes para clamar la mente y alimentar el alma. Desde luego que sonarán durante el concierto los 10 temas que componen el disco, temas que sin duda nos inducirán a una experiencia mística donde no puede faltar cantos devocionales como el “Padre Nuestro” en arameo o cantos canalizados para este acontecimiento. El disco se podrá adquirir durante la presentación por 10 €.

Concierto de TANIA RUZS, cantante, compositora y canalizadora de sonido sagradoPresentación del disco “Sin miedo al cambio”Domingo 7 de mayo, 19:00 h. Espacio Ronda Madrid

Entrada 15 euros

Espacio Ronda está en la calle Ronda de Segovia 50, Madrid (Metro Puerta de Toledo, Autobuses 3, 23, 35, 41, 148, C1 y C2 / Tren Cercanías, Pirámides) Reservas Teléfono 91 366 1041, móvil 639 819 503 o correo electrónico: info@espacioronda.com

El disco ya está disponible a través de las principales plataformas online y en Youtube.

Youtube:http://bit.ly/2qeoomI

Spotify: http://bit.ly/2oPEdM2

Tania Ruzs ha creado una técnica única de sanación mediante el canto

Tania Ruzs desarrolla una técnica propia de canalización por medio de canto y sonidos que el propio paciente le inspira, ella se entrega sin pensar en lo que va a pronunciar ni cantar, cuanto más abierta tiene su mente, más lejos puede llegar y de este modo comienza un trance hacia lo absoluto e infinito. Al cantar, se abre un espacio atemporal, un portal donde todo es posible. Se trata de conectarnos con quién somos, para poder encarnar realmente a lo que venimos. A veces llegan recuerdos y vivencias de vidas pasadas, si esta información es necesaria para recordar alguna cualidad, otras son nuestros seres queridos los que nos ayudan o nos liberan desde el otro lado, otras salen emociones y heridas emocionales no sanadas que necesitan de nuestra atención para dejarlas ir y un sin fin de experiencias que el alma elige para transcender. Es fascinante y misterioso lo que puede ocurrir, realmente, ella solo mantiene el portal abierto mediante la vibración de su voz para que se produzca la sanación. En estas terapias no se puede prever lo que va a ocurrir, eso sí, siempre este portal esta protegido y sellado para que siempre sea para nuestro mayor bien. Tanto las sesiones colectivas como las individualizadas son personalizadas y por eso el numero de personas es reducido. Eso es lo que lo convierte en una técnica única. En sus sesiones de sanación con la voz, como ella lo llama, consta de grupos reducidos de personas para poder bajar y profundizar en cada uno de ellos por separado. También realiza sesiones individualizadas donde puede entrar mucho más profundo en la persona concreta. Son muy especiales y profundas y sin duda no dejan a nadie indiferente. Las sesiones tanto unas como otras, constan de dos partes, una cantada y canalizada, donde cada cual tiene su experiencia y otra donde pone en común lo vivido por la persona y lo sentido o visto por ella misma. El primer viaje es para el alma, y el segundo para la comprensión de la mente, para poder encarnar la información acontecida por los cantos. Al fin y al cabo, se necesita materializar el cielo en la tierra. El verdadero origen de la apertura de estos portales mediante el sonido es realmente antigua y los que ya lo conocen irán acercándolo a este mundo de nuevo.

Masaje de voz, es como lo ha llamado, porque es la forma mas sencilla de poder englobar algo tan grande e infinito, asegura Tania. Sin duda, la mente y las palabras se quedan cortas para poder expresar su grandeza. Nada como la propia experiencia para poder sentir y vivir lo que es este acercamiento sagrado a la conexión divina de quien verdaderamente somos. Nuestro Yo real.

Puedes obtener más información sobre esta terapia en www.masajedevoz.com

Información adicional:

https://taniaruzs.com

https://www.facebook.com/tania.ruzs

Vídeos Sin Miedo al Cambio

