Técnicas Reunidas consolida una universidad corporativa a medida con Euroforum

El líder internacional en ingeniería ratifica su confianza en el modelo de Universidad Corporativa eficiente del experto en formación. La compañía, que lleva 10 años confiando su gestión del talento a Euroforum, aprovecha el know how, los recursos y las infraestructuras ofrecidos por el especialista. Ejemplo de eficiencia: Técnicas Reunidas ha conseguido una universidad totalmente a medida, optimizando su formación y vinculándola a su estrategia de negocio

Técnicas Reunidas (TR), uno de los líderes mundiales en ingeniería en proyectos complejos 'llave en mano', y con más de 9.000 empleados, sigue confiando en Euroforum, especialista en formación y desarrollo directivo a medida, para optimizar su gestión del talento y lograr la máxima eficiencia de su universidad corporativa (UCTR). La compañía, que durante más de una década ha considerado a Euroforum como su integrador global de soluciones de formación para su universidad, ratifica su confianza en la firma continuando en el futuro con el modelo utilizado hasta ahora de Universidad Corporativa a medida, aprovechando así los recursos, el know how e infraestructuras del experto.

Técnicas Reunidas ha conseguido con Euroforum que la formación sea un pilar fundamental de la compañía en la búsqueda de la excelencia para la mejora continua, y que a su vez esté vinculada a su estrategia de negocio.

Solución de formación a medida La compañía quería una universidad que actuara como una herramienta capaz de transformar la organización por medio de la gestión del conocimiento, además de servir de instrumento de cohesión en la implementación de su estrategia. Asimismo, apostaba por un Campus Residencial como lugar de impartición de formación, networking interno y espacio para la discusión de ideas.

“Para conseguir una universidad eficiente, necesitábamos un especialista en soluciones de formación que nos pudiera ofrecer su know how, además de las infraestructuras y todos los recursos que necesitáramos, así como que tuviera una experiencia contrastada en el mercado”, afirma Isaac Orduna Acedo, Head of Learning & Development Department de Técnicas Reunidas. “La respuesta a nuestros requerimientos fue el modelo de Euroforum de Universidad Corporativa a medida, una solución centralizada en un único integrador que nos ofrecía todos los conocimientos de una compañía experta, así como todo lo que necesitábamos, desde una sede, un faculty contrastado de formadores y la gestión de contenidos y tendencias, hasta una plataforma e-learning, aspecto que fue clave para decantarnos por Euroforum”.

El modelo desarrollado por Euroforum ha permitido a TR optimizar su formación, implementado una universidad corporativa eficiente mediante la externalización de los servicios y el pago por uso de las instalaciones. “Con ello hemos eliminado desde un principio la necesidad de tener infraestructuras destinadas a formación como activo de la compañía y por tanto hemos suprimido los altos costes que suponen el alquiler, la adquisición y el mantenimiento de las mismas”,afirma Isaac Orduna Acedo.

Al tratarse de un modelo proactivo que detecta con anticipación los requerimientos de los profesionales y del mercado, en lugar de responder a ellas una vez que surgen, TR ha contado con la posibilidad de adelantarse a las necesidades y, gracias a la estrecha colaboración de Euroforum con la Dirección de Recursos Humanos, definir y redirigir la estrategia de formación en cuanto se detecta la necesidad.

En relación a este punto hay que destacar la posición privilegiada de Euroforum, compañía anualmente en contacto con más de 25.000 directivos de más de 200 empresas de diversos sectores y tipología, así como con profesionales de formación y desarrollo. Esta situación le convierte en un observatorio de recursos humanos que le proporciona una visión muy amplia, y única en el mercado, de las necesidades de las organizaciones en materia de formación y desarrollo. Así, si bien ha contado con el asesoramiento de Euroforum desde el primer momento, Técnicas Reunidas ha asentado las bases de su Universidad Corporativa desde el inicio del proyecto.

La gestión del talento de la UCTR se ha basado en 5 ejes básicos: El desarrollo integral de conocimientos de gestión y habilidades directivas, un modelo Practitioner, con formadores procedentes del mundo empresarial, un equipo de especialistas por áreas, la implicación total de la dirección y la promoción de valores como conocerse, compartir, networking, aprendizaje formal e informal…

Además, la plataforma de e-learning TR @ula, desarrollada por TR, y en cuya gestión participa activamente Euroforum, ha facilitado un entorno de autoaprendizaje continuo y ajusta la formación a cada profesional, brindándole nuevos contenidos, herramientas y metodologías.

Con ello, TR ha conseguido múltiples objetivos como la gestión óptima del talento, la integración de la experiencia interna, la formación técnica y los programas de desarrollo, así como potenciar el compromiso y la fidelización de los participantes mediante los programas corporativos. “Además, gracias a la óptima gestión de la formación, en TR hemos logrado conocer y mejorar las competencias de los participantes a la hora de enfrentarse a casos complejos mediante la exposición de nuestros profesionales en los proyectos transversales de desarrollo de la Universidad, los denominados Business Case TR”, afirma Isaac Orduna Acedo.

Para finalizar, Isaac Orduna Acedo asegura: “Estamos realmente orgullosos de nuestra universidad corporativa y de todos nuestros profesionales, que se han implicado activamente en su proceso de formación”.

De cara al futuro inmediato, la UCTR y Euroforum están trabajando en soluciones innovadoras que dan respuesta a la actualidad de TR y del mercado, sobre todo relacionadas con la trasformación digital. Un ejemplo: una APP que mejora la comunicación interna y actualiza la propuesta de valor digitalizando procesos y aportando novedades a los programas de formación.

