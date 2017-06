7 razones para jugar a The Elder Scrolls Online: Morrowind

Etiquetas

/COMUNICAE/

El 6 de junio, el videojuego The Elder Scrolls Online incorporará un nuevo capítulo: Morrowind. Esta será la mayor ampliación del juego desde su lanzamiento y ofrecerá una gran oportunidad para que los nuevos jugadores descubran cómo es esta versión online de Tamriel. Además, también será ideal para que los fans de Skyrim se incorporen a este Mmorpg. Aquí van algunas de las razones para dar la bienvenida a Morrowind:

El 6 de junio, el videojuego The Elder Scrolls Online incorporará un nuevo capítulo: Morrowind. Esta será la mayor ampliación del juego desde su lanzamiento y ofrecerá una gran oportunidad para que los nuevos jugadores descubran cómo es esta versión online de Tamriel. Además, también será ideal para que los fans de Skyrim se incorporen a este Mmorpg. Aquí van algunas de las razones para dar la bienvenida a Morrowind:

1. Está repleto de misiones Desde el momento en el jugador llegue a la isla de Vvardenfell, tendrá la oportunidad de involucrarse en un montón de tramas de gran envergadura. En algunas tendrá que tomar decisiones de vida o muerte que cambiarán el mundo del juego; otras abordarán problemas políticos y sociológicos, y otras sencillamente son pura diversión. Sin embargo, todas son importantes y con un estilo propio. Morrowind está repleto de contenido basado en la compleja y profunda historia del universo The Elder Scrolls.

2. No hace falta tener experiencia Aunque este nuevo capítulo de The Elder Scrolls Online tenga lugar en Morrowind, un escenario que ya apareció en The Elder Scrolls III, no es necesario haber jugado al juego anterior para poder apreciarlo. Para ninguna de las misiones mencionadas anteriormente se dará por sentado que el jugador tenga experiencia previa, así que tendrá toda la libertad del mundo para lanzarse a ellas de inmediato.

De hecho, no hace falta haber jugado a ninguno de los juegos de The Elder Scrolls antes de empezar con Morrowind, ya que está diseñado para ser un punto de entrada a The Elder Scrolls Online perfecto para todos. Tanto si el jugador acaba de llegar, como si es aficionados a los juegos de un jugador de The Elder Scrolls, o incluso si lleva mucho tiempo jugando a The Elder Scrolls Online, descubrirá que Morrowind es un lugar ideal para un comienzo completamente nuevo.

Ahora bien, los jugadores veteranos encontrarán algunos lugares y facciones conocidos, e incluso con un par de personajes que les resultarán familiares y muchos simpáticos guiños que los desarrolladores han repartido por el juego para deleite de los jugadores más experimentados. Sin embargo, The Elder Scrolls Online tiene lugar 700 años antes de los acontecimientos de The Elder Scrolls III, así que mucho de lo que encuentren será una precuela de la historia que jugaron en el pasado.

3. No hay obligación de formar grupos Si el jugador duda sobre si lanzarse a The Elder Scrolls Online debido a que prefiere jugar solo, no ha de preocuparse. Es cierto que es un juego multijugador, pero es también perfectamente compatible con el juego individual; y es que es precisamente en Morrowind donde eso resulta más evidente. La inmensa mayoría del contenido incluido puede ser completada de manera individual, y todas las misiones basadas en la historia son perfectas para aquellos acostumbrados a los juegos de The Elder Scrolls para un solo jugador.

Aun así, si el jugador quiere, se puede jugar en grupo. El juego ofrece una amplia gama de funcionalidades sociales que facilitarán desde intercambios casuales a una gestión completa de los gremios, pero no es un requisito ineludible.

4. Libertad total de movimientos Gracias al lanzamiento de la actualización de contenido One Tamriel en octubre, los jugadores ya tienen que preocuparse por no tener el nivel suficiente para una zona en particular. Ahora, el juego ajustará las estadísticas básicas de los personajes a un nivel apropiado a la región en la que se encuentren, lo que significa que cuando el jugador entre en Morrowind, empezará al mismo nivel básico que los demás jugadores. También implica que pueden formar grupos con jugadores veteranos sin importar cuál sea su nivel. Y lo mejor de todo: podrá vagar por toda la inmensidad de Tamriel sin miedo a que un todopoderoso trol de la escarcha lo destroce. Así que gracias a esta nueva entrega, el jugador podrá explorar hasta saciarse, desde Morrowind a Daggerfall, pasando por supuesto por Skyrim.

5. El combate resulta a la vez familiar y novedoso Aunque a los jugadores de Skyrim la mayor parte de la interfaz de The Elder Scrolls Online les resultará muy familiar, el combate incluye unas cuantas novedades dignas de mención. Además del sistema normal de ataques y bloqueos, The Elder Scrolls Online mostrará en la pantalla una barra de acción en la que poder colocar cualquier combinación de hechizos y habilidades físicas. Estas combinaciones complementarán los ataques normales con el arma les equipe.

El combate también presenta otros cambios con respecto a la fórmula de The Elder Scrolls, como la capacidad de interrumpir algunos ataques enemigos, haciendo que el rival se muestre vulnerable a poderosos contraataques. Morrowind ofrece un extenso tutorial para que el jugador se habitúe sin dificultad a los nuevos sistemas.

6. El juego es mucho más que el sistema de combate No hay que cometer el error de pensar que lo único que se hará en Morrowind será luchar. Vvardenfell es una tierra compleja y misteriosa, con varias fuerzas diferentes en juego. Muchas de las misiones de Morrowind incluyen la clase de conflictos sociopolíticos que invitan a la reflexión y que han ayudado a que Skyrim sea tan memorable.

Más allá de las misiones, The Elder Scrolls Online tiene mucho que ofrecer sin necesidad de combatir. Un extenso sistema de artesanía permitirá crear cualquier cosa, desde armaduras hasta muebles. Las funcionalidades sociales proporcionan muchas formas de interactuar con los demás jugadores. A los fans de la descarga de contenido Hearthfire de Skyrim les encantará la nueva descarga Homestead, que permite comprar y amueblar el hogar, incluso con objetos que haya creado el propio jugador. Por último, Vvardenfell ofrece innumerables oportunidades para explorar, con infinidad de cosas valiosas que descubrir por el camino.

7. Es un juego de The Elder Scrolls, de la cabeza a los pies Por decirlo brevemente, aunque el formato multijugador masivo suponga algunas diferencias, no hay duda de que estamos ante un juego de The Elder Scrolls. Esto quiere decir que el jugador encontrará razas conocidas, desde los khajiitas a los argonianos; explorará lugares que les resultarán familiares, desde ruinas dwemer a capillas daédricas, y verá facciones como el Gremio de los ladrones y la Hermandad oscura. Hay libros que leer, tesoros por descubrir y mazmorras que registrar, y una vez haya explorado todo Morrowind, quedará el resto de Tamriel a su disposición, incluido el mismísimo Skyrim.

Así es, Morrowind es solo una parte de la enorme versión de Tamriel que el jugador encontrará en The Elder Scrolls Online. Todas las provincias en Morrowind están repletas de contenido, por lo que hasta el jugador más entusiasta a la hora de completar todo Skyrim tendrá suficiente material para mantenerse ocupado durante mucho, mucho tiempo.

Fuente Comunicae