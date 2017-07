The Lofttown, un nuevo concepto de residencia de estudiantes llega a Barcelona

Etiquetas

/COMUNICAE/

Cuando llega el momento de dejar ir a los hijos a estudiar lejos de casa, nada parece suficiente. The Loftown es un nuevo concepto arquitectónico de residencia de estudiantes que engloba todo lo que puede necesitar un estudiante para avanzar en su carrera y la confortabilidad de un hogar seguro

A veces se cree que la etapa de los deberes y la de acompañar a los hijos a la escuela no acabará nunca, pero sí, acaba. Y llega una muy distinta: la universitaria.

Es el primer momento en el que hay que dejar ir a los «pequeños» y confiar en que sabrán aplicar todo lo que los padres han pretendido enseñarles con la convivencia. Cada vez es más habitual que los estudiantes elijan dónde cursar sus estudios y no siempre es en la ciudad de residencia habitual. La especialización y la exigencia académica, en ocasiones, obligan a buscar grados que conllevan la pernoctación semanal del estudiante fuera de su domicilio habitual.

El pasado 1 de julio se inauguró en Barcelona un concepto innovador de residencia para estudiantes. The Loftown revoluciona lo que se entiende como alojamiento para jóvenes estudiantes ofreciendo instalaciones de máxima calidad con un exquisito diseño basado en las necesidades de los universitarios de hoy en día. Es una fusión de diseño y filosofía junto al máximo respeto con el medio ambiente y la responsabilidad social.

The Lofttown representa una oferta revolucionaria respecto a otras residencias estudiantiles porque es mucho más que un alojamiento, pretende cuidar a sus residentes, ofrecerles no solo un lugar de estudio sino un hogar donde relajarse, divertirse y crear sinergias y coworking. Dispone de 78 habitaciones con capacidad para 146 estudiantes, provistas de control de acceso por huella digital, aislamiento acústico de 5* para garantizar un entorno de estudio óptimo, circuito cerrado de televisión en todas las zonas comunes. Existen varias opciones de habitaciones individuales y dobles, con o sin cocina privada y con o sin terraza privada y siempre con baño completo en la propia habitación, gimnasio y terraza chill out en la azotea, sin salir del edificio.

Es un espacio confortable y saludable gracias a una construcción biosostenible, y a un mantenimiento de limpieza con productos inocuos para el medio ambiente, su restaurante dispone de buffet de productos ecológico y servicio de picnic.

The Lofttown abre su primera residencia en una ubicación privilegiada, a un minuto andando de Paseo de Gracia, Avenida Diagonal y Vía Augusta. Cerca de las principales universidades de Barcelona y de las principales líneas de metro, tren y autobús.

En el futuro habrá dos residencias más en Barcelona y estudian abrir en Madrid.

