Vivir de Internet, una realidad cada vez más común

Cada día es más común vivir de internet, todos conocemos alguien que lo hace y es un práctica que toma fuerza cada año, las ventajas que nos ofrece son la comodidad de trabajar desde casa, la poca inversión que requiere y poder pasar más tiempo con la familia. Debido a la crisis económica mundial cada vez es más difícil conseguir un trabajo tradicional. Pero cuidado, ya que también hay muchos desaprensivos que pueden intentar engañar a los que escojan este modo de vida.

Lo primero que se debe tener en cuenta es el sentido común, no hay que confiar en ninguna oferta donde se deba enviar dinero por adelantado, la mejor opción es crear un negocio propio. La inversión para tener un negocio propio es mínima, en principio necesitas una página web, el precio de registrar el dominio suele ser aproximadamente 10 dólares al año. Después se debe contratar un servicio de hosting, el precio medio es de 5 dólares mensuales. Esto es lo básico para poder comenzar.

Se debe tener en consideración que no es sencillo, se necesita mucha perseverancia y dedicación y los frutos suelen tardar unos meses en aparecer. A continuación siguen varias ideas de los negocios que mejor funcionan y que no requieren grandes inversiones.

Youtuber. hay youtubers que ganan mucho dinero, la inversión es mínima, solo se necesita una webcam y un micrófono y subir vídeos originales, los hay de todas las temáticas, trucos de belleza, gamberradas, a partir de los 5000 seguidores el negocio es rentable.

Adsense. Es la más recomendada, consiste en poner una página web, de noticias, una radio online, un blog temático y ponemos la publicidad de google adsense, necesitamos tener muchas visitas para que sea rentable, cuando se consigue un tráfico a partir de 2500 visitas diarias empiezas a ganar dinero, no es sencillo conseguir esa cantidad de visitas, pero si se ofrece un buen contenido que interese a un sector, en uno meses se pueden consegui. La radio online es quizás la mejor idea, se debe contratar un servicio de hosting streaming radio o television.

Redactar textos. Hay plataformas que pagan por redactar artículos como textmaster que contratan profesionales, principalmente para traducciones, no es tan sencillo como ponerse a escribir y ganar dinero, ya que no solo se debe escribir bien, sino que se necesita aprender a escribir textos optimizados para buscadores como google. Zuni, Hondureña, trabaja con esta plataforma como traductora y cuenta su experiencia: “comencé a trabajar de traductora en enero del 2016 en varias páginas web, el comienzo es difícil, hasta que vas teniendo clientes, no lo considero un trabajo, pero gano un extra de dinero mensual que me ayuda a pagar las facturas.”

Afiliarse y vender productos. Algunas plataformas como amazon y ebay permiten vender productos en calidad de afiliado, se gana comisión por cada venta que se realiza, no se necesita tener productos ni enviarlos, solo venderlos en la web y se recibe la comisión.

Dropshipping. Consiste en montar una tienda online propia y solo preocuparse de vender, las empresas que dan este servicio se encargan del envío del producto al cliente final. No es demasiado recomendable, ya que varias personas que usan este sistema no están satisfechas, ya que se ha de pagar una cuota mensual tanto si se vende como si no.

Primero, hay que estudiar bien las opciones, analizar el mercado, y una vez se tenga la idea decidida, hay que dedicarle tiempo; todo el tiempo que se pierde en las redes sociales se puede aprovechar dirigiendo tráfico a una página web, a una radio o a un canal de youtube.

