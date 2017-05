El Voyeaur Invitado, 35 miradas artísticas a la prostitución

Etiquetas

¿Como se ve la prostitución a través de los ojos de un artista? Para responder a esta pregunta nace, 'El Voyeur Invitado', una exposición artística nacida con el objetivo de romper los estigmas y llevar a la reflexión sobre el mundo de la prostitución

Para lograrlo ha contactado con 35 de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional de diferentes facetas artísticas, y les ha solicitado que plasmen en sus obras la visión, los sentimientos y las sensaciones que les transmite el mundo de la prostitución sin ninguna clase de filtro ni censura.

Artistas de todas clases Así, nombres destacados del mundo de la fotografía, el collage y la ilustración se reunieron en el 147 de la Calle Bruc de Barcelona los días 26 y 27 de Mayo para dar lugar a una exposición que los organizadores bautizaron como 'El Voyeur Invitado', que logra dar pie a una profunda reflexión sobre la estigmatización de éste mundo y de la discriminación que sufren las trabajadoras que hacen de él su día a día.

Algunos de los artistas:Mara Haro es una jóven fotógrafa Almeriense, afincada en la ciudad condal y ganadora de diversos premios por su trabajo, centrado mayoritariamente en la sexualidad, el cuerpo y el género. En su obra para 'El Voyeur Invitado' podemos encontrar como protagonista a Natalia Ferrari, una conocida prostituta barcelonesa independiente, defensora del feminismo, de su profesión, y de gran repercusión en los medios de comunicación.

Como acompañamiento de su foto, Mara ha elegido las palabras de la escritora y fundadora de la Asociación Antipatriarcal Casilda Rodrigáñez: "Lo más subversivo que se puede hacer en este mundo es autorizarse a sentir y a producir deseos, y ser consecuente con todos los sentimientos: tan simple y tan subversivo".

Fernanda Bivignat, de nacionalidad chilena y residencia barcelonesa, Fernanda Bivignat es una conocida ilustradora. Sus obras destacan por sus vivos colores y sus llamativas formas y figuras, que logran captar la atención de todo el que las contempla.

A la hora de definir su obra para 'El Voyeur Invitado', la propia Fernanda manifiesta: "La cantidad de opiniones respecto a la prostitución son muchas, quizás demasiadas, pero si algo tienen en común es que en general son ideas sesgadas y vistas desde muy lejos. Si bien crees en la criminalización, en la legalización, en si es machista, en si es un trabajo, prácticamente todas las personas que hablamos del tema lo estamos juzgando desde fuera. Son estos prejuicios los que tienden a atar a estas personas dentro de los estereotipos que les damos como sociedad ajena a su situación. Son estas las cuerdas que las atrapan en una posición de personas marginadas, o que haya que proteger, o hasta salvar, quizás sin ser esa la posición en la que ellas mismas se vean."

Imanol Busian, nacido y criado en un barrio que según sus propias palabras "la gente de Terrassa ni sabe que existe" es un artista de ideas claras, cuya obra, basada en los collages toca toda clase de temáticas y no deja indiferente a nadie.

A la hora de explicar su obra para la exposición, Imanol Manifiesta: "Quiero hablar desde el cuerpo, mostrar siempre a quien ejecuta, a la profesional en el centro, que es ella sobre la que suceden las cosas. En un principio básico puede parecer orificios y huecos pensado para el placer ajeno, pero más que un simple placer físico llena un vacío de otro tipo en el usuario, permite cumplir las fantasías, los sueños o simplemente al pagar por un servicio llena ese vacío que no sabe o no encuentra de forma el usuario. No hay un argumento totalmente explícito, pero quiero mostrar la fiscalidad y en paralelo la emoción que esconde el usuario". Las obras de estos 3 reconocidos autores, junto a nombres como Luis Quiles, Conrad Roset, Jo Koss y hasta 30 más, se han podido visitar este fin de semana en Barcelona gracias al evento organizado por Apricots.

