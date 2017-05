WSOP 2017: Comienza lo bueno

Etiquetas

Las World Series of Poker (WSOP) están muy cerca. Hace unos meses que se celebró la European Poker Tour, una de las principales citas del póker mundial, y con ella acabada no se acaba el póker porque en solo unos días empezará este nuevo tour mundial en el que se darán cita los mejores jugadores de todo el planeta.

888poker es el auspiciador oficial de WSOP y ayudarán a que el evento comience en solo unos días en Las Vegas. Una edición que se celebrará en el Rio All Suite Hotel & Casino de Las Vegas con 49 días por delante de póker y cientos de metros de espacio en el que se darán cabida cientos de jugadores de todo el mundo. Cualquiera puede formar parte de ellas solo hará falta hacer un hueco en la agenda, más de un mes libre, conocimientos de póker y tener preparado un billete a Las Vegas. El evento comenzará en solo unos días, el próximo 30 de mayo y durará hasta el próximo 18 de julio. El pistoletazo de salida será ese día con la celebración del ya típico “Casino Employees Event”.

La acción y el póker no acabarán en el Convention Center del Río hasta más de un mes después. Más de cuarenta días de póker hasta el próximo 17 de julio, fecha en la que se formará la mesa final con el Main Event.

Los eventos más característicos del calendario del año 2016 volverán a repetir este año también en la nueva edición. Es decir, volverán a repetirse eventos como The Colossus III, el Millionaire Maker, el Monster Stack o el Little One Drop. Los eventos más populares y que más participación atrajeron, volverán a ser parte del encanto del calendario de este año en las World Series of Poker durante los días de su celebración.

Prácticamente estos y otros eventos tienen ya fechas confirmadas para los interesados que pueden consultarse en la página oficial con todo lujo de detalles. Por ejemplo, para los que quieran jugar The Colossus III, ya hay fecha de arranque: será durante los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de junio. Serán los días iniciales del torneo más multitudinario del mundo que buscará batir su récord de participación. Un record que ahora mismo está fijado en un total de 43.987 entradas a razón de 565 dólares cada una de ellas.

De entre todos el más suculento, el que todos querrán ganar, el Main Event, empezará el 8 de julio y durará los próximos diez días. El Maint Event, un torneo con 10.000 dólares en juego que acabará el 17 de ese mismo mes cuando se conozca el nombre de los 9 finalistas que meses más tarde pelearán por suceder a Qui Nguyen como actual ganador.

El evento podrá seguirse a través de la página oficial de las World Series Tour donde podrá encontrar fechas, horarios, torneos, posibilidad de jugar online con otros jugadores y además contará con una completa cobertura en vivo del torneo para los que no puedan desplazarse pero no quieran perder detalle.