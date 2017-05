Wings Mobile, galardonado con el premio ALCI AWARDS 2017

Etiquetas

/COMUNICAE/

Wings Mobile, operador de telefonía móvil fundada por Antonio Milio en España en 2007 para el "mejor diseño tecnológico" del nuevo teléfono 'WINGS W5' denominado el 'Teléfono Super Inteligente'. La entrega de premios tendrá lugar en el Palco de Honor del estadio Santiago Bernabéu y verá la entrega de varios premios, entre otros, el Rey Emérito Juan Carlos, el futbolista Cristiano Ronaldo, el cantante Enrique Iglesias, la Baronesa Thyssen y la estilista Agatha Ruíz de la Prada

También reciben el premio en Madrid el Rey Emérito Juan Carlos y Cristiano Ronaldo.

El empresario italiano Antonio Milio recibirá hoy 18 de mayo en Madrid (España) el premio ALCI AWARDS 2017. Está destinado a la sociedad Wings Mobile, operador de telefonía móvil fundada por Antonio Milio en España en 2007, para el mejor diseño tecnológico del nuevo teléfono WINGS W5 denominado el Teléfono Super Inteligente. La entrega de premios tendrá lugar en el Palco de Honor del estadio Santiago Bernabéu y verá la entrega de varios premios, entre otros, el Rey Emérito Juan Carlos, el futbolista Cristiano Ronaldo, el cantante Enrique Iglesias, la Baronesa Thyssen y la estilista Agatha Ruíz de la Prada.

Antonio Milio, 44, italiano, vive en Barcelona desde el año 2000 y ha estado operando durante 20 años en la industria de las telecomunicaciones. Fundó la compañía Wings Mobile en 2007, y desde 2015 cuenta con la colaboración de Daniele Bianchini, en calidad de presidente y director financiero.

El móvil W5 es el primer teléfono móvil híbrido del mercado, integra las tecnologías GSM y VoIP de forma nativa sin necesidad de aplicaciones adicionales y permite hacer llamadas gratuitas, tener varios números telefónico de diferentes países para recibir llamadas desde todo el mundo, ofrece también servicios de llamadas internacionales a precios reducido y disfrutar de roaming gratis en todo el mundo.

Una característica innovadora del teléfono W5 es el nivel de seguridad que ofrece a sus usuarios, de hecho, está dotado del sistema llamada segura que garantiza la seguridad absoluta de las conversaciones, utilizando un sistema de cifrado de grado militar. Además, utiliza un sistema propietario que analiza en tiempo real todas las aplicaciones y su comportamiento e identifica las aplicaciones que acceden a los datos sensibles, al micrófono, a la cámara sin que el usuario se entere. En los sistemas Android, de base no hay virus, hay aplicaciones que cuando se descargan piden de activar los permisos para acceder a las diferentes partes del teléfono. Así, un usuario que descarga un juego, no se dan cuenta de que está concediendo los permisos a la aplicación para acceder al micrófono o a los contactos, y es posible incluso que la aplicación aceda cuando el teléfono no se está utilizando.

El teléfono W5 utiliza una versión optimizada del sistema operativo Android, tiene una pantalla FHD Sharp de 5,5 pulgadas, pesa solo 169 gramos y está equipado con un 4 Gb de RAM y 32 Gb ROM y dos cámaras de vídeo (Panasonic 16 MP y 8 MP).

"Estamos muy orgullosos de recibir este premio, que coincide con el lanzamiento del nuevo teléfono móvil W5 en el mercado español", dijo Antonio Milio. "A partir del próximo 1 de julio, de hecho, empieza la distribución oficial a través una innovadora plataforma de marketing social. Creemos mucho en los nuevos métodos de distribución digitales, donde el usuario es nuestro mejor testigo y promotor".

Fuente Comunicae