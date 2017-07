‘YouTo be or not YouTo be’ el nuevo y ‘mediático’ libro de Lorenzo Chaparro

Etiquetas

/COMUNICAE/

Con un conjunto de relatos en los que predomina el humor absurdo, Lorenzo Chaparro presenta su nuevo libro: "YouTo be or not YouTo be". Una obra imprescindible que invita a intentar comprender algunas de las consecuencias de la introducción de las tecnologías en la vida cotidiana

Según el diccionario, absurdo es todo aquello que carece de sentido o que se opone a la razón. Es lo que se podría considerar una aproximación correcta, pero también incompleta. En estos últimos años, internet y en concreto la plataforma de YouTube, se encargan de forma constante y abrumadora de demostrar que, a pesar de ser contrario a la razón, el absurdo en nuestras vidas es posible —y en muchos casos hasta inevitable— a través de imágenes que cualquiera puede grabar y subir sin control alguno a la plataforma atrás mencionada.

La paradoja de nuestro tiempo actual es que cualquier avance tecnológico, en lugar de hacernos avanzar, a veces da la sensación de producir el efecto contrario. Y el smartphone, esa especie de tercer brazo, parece que lo ha conseguido, convirtiendo al homo-sapiens en homo-smartphones.

Con un conjunto de relatos en los que predomina el humor absurdo, Lorenzo Chaparro presenta su nuevo libro: “YouTo be or notYouTo be”. Una obra imprescindible que invita a intentar comprender algunas de las consecuencias de la introducción de las tecnologías en la vida cotidiana. Consecuencias que pueden hacer reír o también obligar a detenerse un momento y pensar en el disparate en que se ha caído.

En este contexto, “YouTo be or not YouTo be” es, por encima de todo, una obra irreverente y cargada de ironía en la que el autor, procurando que el lector no pierda la sonrisa, le invita a reírse de sí mismo y a reflexionar no solo sobre este nuevo mundo tecnológico y multimedia, sino también en el orden de la escala de prioridades de las personas.

En ”YouTo be or not YouTo be”, el autor quiere presentar su propia tragicomedia que gira, en mayor o menor medida, en torno a un aparato que se ha convertido en algo imprescindible. Tanto es así, que en el supuesto de que (por poner un ejemplo), alguien incumpliera una norma de tráfico, el mayor castigo que le podría aplicar un juez sería privarle del smartphone durante unos meses. Un escarmiento suficiente para que más de uno se lo pensara mejor antes de saltarse un Stop.

Al igual que sucedía en su anterior libro: “20 cuentos absurdos y un adiós desesperado”, Lorenzo Chaparro introduce al lector en unas historias variopintas que tal vez le puedan parecer inverosímiles y producto de una imaginación desbordante. Pero el autor aconseja no precipitarse. Entre otras razones, porque muchas veces la realidad supera a la ficción y porque… esto no ha hecho más que empezar.

‘YouTo be or not YouTo be’ ha sido publicado a través de la editorial Círculo Rojo.

¡Los 100 primeros ejemplares recibirán gratis un cuaderno y un marcapáginas! ¡Date prisa y compra tu ejemplar en www.editorialcirculorojo.com! (Íbamos a regalar un smartphone, pero… ¿quién no tiene uno ya?”)

"La vida es cuento lleno de furia y ruido, que no significa nada, contado por un idiota... con un smartphone en la mano"

Fuente Comunicae