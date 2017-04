Con Zhazz, enamórate de verdad

Etiquetas

Zhazz, la agencia para encontrar pareja online, ha llegado para revolucionar el sector combinando Internet y humanismo

Encontrar el amor es uno de los principales objetivos, quizás sueños, de todos aquellos que todavía no han sentido aquellas 'mariposas en el estómago'.

Todos los estudios dicen que tener pareja es una de las principales fuentes de felicidad y estabilidad emocional. De hecho, en España hay unos 5 millones de personas solteras y de los que buscan pareja, casi el 60% ya lo hace por Internet. Benjamín Rodríguez, experto en mercados online, ha sido testigo de conversaciones y quejas de insatisfacción en su propio entorno de todas aquellas aplicaciones que no han dejado de defraudarles. Es por eso que decidió crear ZHAZZ, una agencia online de búsqueda de pareja, mediante una ventaja competitiva, el humanismo y la cercanía con cada uno de sus usuarios / socios.

Fue a finales de los noventa y principios de los 2000 cuando empezaron a surgir webs de contactos que, basadas en sofisticados algoritmos, proponían personas compatibles con sus usuarios mediante una fotografía y dos simples características, lo cual permitía navegar entre un gran número de perfiles. Sin embargo, en este caso Zhazz se desmarca de este tipo de webs destacando la humanidad de su servicio gracias a su equipo de profesionales, que lejos de robots y automatismos, analiza uno a uno y de forma manual cada uno de los perfiles de sus clientes para conocerles en profundidad.

“Ponemos al cliente en el centro de la búsqueda para juntar perfiles afines, no para procurar citas, sin más”, afirma su creador, Benjamín, quién también fundó YOBALIA, un portal de referencia para los jóvenes en busca de su primer empleo y que obtuvo, entre otros, el premio al mejor sitio web del año por 'Net Observer'. Este mismo afirma que “en definitiva se trata de utilizar Internet para facilitar, de manera humana y con altas probabilidades de éxito, la ilusión de encontrar una relación de pareja estable, algo que no es fácil en los tiempos que corren, donde predomina la falta de tiempo y la búsqueda del placer inmediato”. Porque desde Zhazz no se busca la rapidez, sino que se busca la eficacia.

El Método ZHAZZ® Zhazz cuenta con un equipo de expertos formado por una psicóloga, dos astrólogos especializados en sinastría de parejas, un morfo-psicólogo y una psicoterapeuta especializada en programación neurolingüística (PNL). Tras meses de trabajo y experimentación, este equipo ha elaborado el Método Zhazz®, una metodología que se basa en los tres pilares más importantes de la vida de pareja: el amor, el sexo y la afinidad. Y todo ello para encontrar el 'match' perfecto. Aquella persona que más encaje con la otra, siempre mediante un exhaustivo análisis de cada uno de los perfiles a través de las mencionadas ciencias y de aspectos clave como la afinidad, la compatibilidad, punto en común y conflictivos, etc… para asegurarse de que la relación llegará a buen puerto.

Actualmente Zhazz ofrece una suscripción titulada como Cuota Soci@, la cual, por un único pago de 30€, incluye un análisis de personalidad y un test de afinidad básicos, así como la aplicación parcial del Método Zhazz®. Una vez realizado el alta como socio/a y haber analizado el perfil en profundidad si se encuentra un alto grado de afinidad entre dos personas, o, lo que es lo mismo, perfiles compatibles con el suyo, Zhazz contacta con los Socio/as individualmente para explicarles por qué deben conocerse, razonándoles el porqué de la afinidad. Si ambas personas están satisfechas con la propuesta, Zhazz les pone en contacto para que surja la magia. Aun así, cabe mencionar que, para la tranquilidad del Socio/a, nunca se entregan los datos personales sin el consentimiento del Socio/a.

Desde que Zhazz abrió sus puertas el pasado mes de enero, ya cuenta con el registro de hasta 2.800 Socios/as en toda España.

No hay duda alguna, con Zhazz, recuperar la ilusión por enamorarse es posible.

Para más información: ZHAZZ Relaciones Sostenibles SL.http://zhazz.com/ Paseo de Gracia, 118 Planta Principal. 08008, Barcelona (España) Tel.: +34 937 635 500 / Email: info@zhazz.com

