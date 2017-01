Cómo ahorrar en el cartucho de tinta de la impresora

Etiquetas

Cómo cuidar y ahorrar en el cartucho de tinta de tu impresora

La impresora es un complemento imprescindible en cualquier oficina, pero aunque se gaste una buena suma de dinero en una impresora de la más alta calidad, de poco servirá si la impresora gasta mucha tinta o si el mal cuidado hace tener que reemplazar el cartucho cada corto periodo de tiempo. Por ello aquí siguen algunos consejos para cuidar y ahorrar en el cartucho de tinta compatible de una impresora Hp u otra marca.

Tipo de letra: Especialmente si se trata de la clase de documentos que se imprimen a diario, usar una tipografía que permita escribir en el papel sin gastar demasiada tinta, las negritas y tipografías pesadas se han de dejar solo para cuando sea necesario.

Modo ahorro: Actualmente todas las impresoras cuentan con un modo de ahorro de tinta, y es útil tenerlo siempre activado, esto puede ayudar a ahorrar bastante tinta en el cartucho. En el modo ahorro, la calidad es menor, pero si se habla de la impresión de documentos de texto, el efecto en la calidad no se trata ningún obstáculo.

Software: Existen algunos software de impresión que pueden ayudar a imprimir de manera más eficiente, no solo ahorrando tinta, sino incluso papel. Por ejemplo, imprimiendo dos páginas en una sola, eliminando bordes, entre otros.

Mantenimiento de cabezales: En muchas ocasiones al imprimir nos damos cuenta que la calidad es pésima, o incluso la impresora te devolvió la hoja en blanco. Ante esto debes recordar el mantenimiento de los cabezales, nos referimos a ese pequeño cuadro en los cartuchos desde donde se dispara la tinta a la hoja de papel. Se puede usar un poco de algodón y alcohol para limpiar los cabezales, o bien, configurar el limpiado automático de los cabezales en la configuración de la impresora.

Usa tu cartucho: No es raro que después de un tiempo sin imprimir nos topemos con que el cartucho parece averiado. No olvidemos que dentro del cartucho hay tinta, y cuando no se usa, se seca y afecta el funcionamiento del cartucho. Por ello, hay que imprimir un documento corto cada semana para evitar lo anterior.

Si se tiene un cartucho con tinta seca obstruyendo por dentro, no hay que tirarlo, sino que se puede llevar con uno de los técnicos de la tienda de cartuchos y rellenado de tinta y pedir el rellenado de tinta junto con una limpieza, de este modo tendrás tu cartucho de nuevo operativo. Y si lo que se busca es comprar cartuchos compatibles de tinta o toners compatibles, visita la web de tienda de cartuchos online TecnicCartucho, donde tienen promociones como si lo encuentras mas baratos te lo rebajan al mismo precio.

Fuente Comunicae