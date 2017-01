¡Este año sé el primer franquiciado de TNKC!

Etiquetas

/COMUNICAE/

El comienzo de año es una época ideal para iniciar nuevos proyectos, coincide con los nuevos propósitos y, no son pocos los que desean emprender y trabajar para su propio negocio. Por ello, la franquicia de inglés española ofrece unas condiciones excepcionales al primer franquiciado de este 2017 que establezca su centro en alguna de las ciudades indicadas en su página web.

Los franquiciados de The New Kids Club no tienen por qué tener una experiencia previa gestionando un negocio o estudios en dirección de empresas o en educación. Toda experiencia y conocimiento siempre es útil, pero en este caso, no es necesario. TNKC tiene preparada una formación inicial online compuesta por diferentes temas que abordan todo lo que necesita saber un futuro director de un centro TNKC. Un periodo de formación a distancia que se completa con una formación práctica presencial en las oficinas de la Central Franquiciadora. Ambas formaciones deben superarse antes de la apertura del centro, ya que es fundamental el buen conocimiento de este modelo de negocio para ponerlo en marcha y hacerlo crecer.

The New Kids Club se diferencia de otras franquicias por el soporte continuo que proporciona a sus franquiciados desde el primer minuto en que se unen a la red. El equipo de la Central Franquiciadora trabaja en la imagen de marca, la comunicación corporativa y la publicidad, además de los materiales educativos. De modo que emprender con The New Kids Club garantiza trabajar con una marca consolidada, con una metodología propia con muy buenos resultados y con un equipo que guía y asesora al franquiciado.

Son más de 12 años de presencia en el sector educativo de los niños y su metodología propia de inglés registrada y con copyright ha tenido y sigue teniendo buena acogida en las ciudades donde se implantan los centros. La clave de su éxito reside en un aprendizaje natural mediante juegos, cuentos, canciones y otras actividades que divierten a los niños.

The New Kids Club es un modelo de negocio muy rentable para el emprendedor gracias a la diversificación de sus servicios que permite potenciar unos más que otros en función de la demanda de cada zona.

Hasta el 31 de enero de 2017 la franquicia de inglés para niños ofrece unas condiciones preferentes para unirte a la red TNKC.

¡Solicita información y comprueba lo que te decimos!

Puedes contactar con Laura Pavo, Responsable del Departamento de Expansión de las franquicias TNKC, dentro de Tormo Franquicias Consulting, a través del teléfono 91 159 16 66 o en el e-mail: expansion@tormofranquicias.es

Fuente Comunicae