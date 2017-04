¿Por qué aprender inglés parece tan difícil?

Etiquetas

Pese a que el inglés es uno de los idiomas más hablados en todo el mundo y a que es considerado como el universal para poder comunicarse en una gran cantidad de países lo cierto es que 6 de cada 10 españoles no sabe inglés, según el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) Algunos de los impedimentos para conseguir dominar esta lengua pasa por las dificultades fonológicas que existen con el español pero, sobretodo, por no contar con un buen método de enseñanza. Para tratar de acabar con esto y conseguir aprender inglés de una vez por todas existen academias como WhatsUp, que cuentan con centros en toda España y que han optado por métodos distintos y más divertidos, con profesores nativos para poder captar bien el acento y con horarios flexibles para que cualquiera los pueda hacer. Además de por el hecho mismo de aprender, poder viajar o abrir puertas en el mercado laboral está comprobado que estudiar un idioma extranjero refuerza el cerebro y hace que la autoestima mejore. Pero, ¿por qué otros métodos fallan? ¿por qué hay mucha gente que no ha conseguido aprender inglés?

Inglés para españoles. Además de por lo ya mencionado de no contar con el método adecuado existe una realidad y es que para los españoles el inglés resulta complicado, según apunta un docente de la Universidad de Alcalá. Esto ocurre, para empezar, por las pronunciaciones a las que no se está acostumbrado (cosa que empeora de no contar con un profesor nativo) y porque se cree que es un idioma sencillo con pocas reglas básicas y para poder dominarlo hace falta mucho más que eso.

El español es un idioma muy usado. Actualmente se sabe que el español es el tercer idioma más empleado del mundo por detrás el inglés y del chino y éste último es a causa de que, realmente, hay muchos chinos. Siendo así el pueblo español nunca se ha sentido en la necesidad de tener que aprender un idioma extra pero con la globalización se ha hecho, cada vez, más necesario.

Contenidos en inglés. Aunque existen no suelen llegar a España salvo que sea de forma online, un recurso más bien reciente. Libros, películas, series... es habitual que todo ello se consuma una vez que ya se ha doblado (aunque esta tendencia esté ahora cambiando)

Sistema educativo. Por todos es sabido que los idiomas se adquieren con mucha facilidad cuanto más pequeño se es, como ocurre con el idioma materno. El gran problema del sistema educativo en España pasa porque se ha incorporado siempre tarde la inclusión de este segundo idioma y porque los métodos usados no eran efectivos. Lo que se enseñaba era a aprobar exámenes no a hablar un idioma y esto, simplemente, llevaba a esa consecución.

Motivación. Lo que ha ocurrido siempre es que no se ha apreciado la necesidad de adquirir el conocimiento de un segundo idioma, pero ahora todo esto es cosa del pasado. Cualquiera que busque una oferta laboral podrá comprobar que, cuantos más idiomas, mejor. Se trata de empresas que, con independencia de su ubicación, tienen ideas de expansión y tratan con clientes de cualquier parte del mundo. El inglés y su manejo óptimo pasa a ser una herramienta eficaz para poder comunicarse con todo ellos.