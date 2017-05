Las búsquedas móviles de regalos para el Día de la Madre doblarán a las de ordenador este 2017

Etiquetas

• El año pasado, y por primera vez, las búsquedas móviles de regalos para el Día de la Madre se pusieron a la cabeza. En poco tiempo su crecimiento ha sido exponencial. • Además, las compras y los ingresos generados por los smartphones también han aumentado y lo seguirán haciendo.

Los teléfonos móviles no dejan de ganar terreno a la hora de realizar búsquedas de regalos y, cada vez más, acabar comprándolos. Aladinia.com ha estudiado este fenómeno y nos aporta datos de su e-commerce de experiencias. Si se pone el foco en la campaña del Día de la Madre, por ejemplo, se ve como el año pasado las búsquedas se repartieron en un 55% móvil, un 34% ordenador y un 11% tablet. Para la campaña del 2017, teniendo en cuenta la tendencia existente, se espera que el reparto sea 62% móvil, 31% ordenador y 7% tablet. Así, las búsquedas móviles no sólo seguirán ganando peso a costa de las que se hacen por ordenador o por tablet si no que además ya serán el doble de las realizadas por el ordenador.

No sólo las búsquedas de regalos se han visto afectadas por la irrupción de los teléfonos inteligentes. Como es de esperar, la distribución de los ingresos que genera cada dispositivo también ha cambiado. Durante la campaña de regalos del Día de la Madre del año pasado, y a pesar de que las búsquedas eran mayoritariamente móviles, los ingresos provenían sobretodo del ordenador. De esta forma, más de la mitad de los ingresos eran del ordenador y los smartphones generaban una parte mucho más pequeña. Para este 2017 se espera que los ingresos móviles sean bastante más importantes y se asemejen más a los del ordenador.

Viendo la descompensación entre búsquedas e ingresos de los smartphones, se puede deducir que muchos usuarios buscan a través del móvil pero realizan la compra en el ordenador. Pero cada vez menos. Respecto al año pasado los ingresos han crecido proporcionalmente más que las búsquedas. Poco a poco los usuarios hacen todo el proceso en el móvil, la búsqueda y la compra final.

Los mejores regalos para el Día de la Madre en 2017

Las experiencias más compradas por mujeres o más regaladas a mujeres tienen mucho éxito en Aladinia.com. Para el próximo Día de la Madre prevén que los regalos más comprados por los usuarios sean las sesiones y tratamientos en los baños árabes, las cenas románticas y las escapadas de fin de semana. Las actividades al aire libre para toda la familia, ahora que se acerca el buen tiempo, probablemente también encontrarán su sitio entre las más vendidas.

