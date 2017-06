Las 6 claves para elegir a un buen psicólogo

Etiquetas

Psicólogos Málaga PsicoAbreu ofrece ayuda psicológica desde hace más de 22 años. Una experiencia que ha llevado al gabinete de psicología a detectar las seis dudas más recurrentes a la hora de buscar ayuda cualificada, reconocida y efectiva

La vía más habitual para encontrar un psicólogo es a través de internet. Si se busca por ejemplo, ‘psicólogos Málaga’ aparecerán miles de páginas en los resultados, por lo que en ocasiones la elección de un buen psicólogo resulta complicada.

Según Psicólogos Málaga PsicoAbreu las 6 claves más importantes para encontrar un buen psicólogo son:

1. Importancia de la experiencia Hay psicólogos que han dedicado su vida profesional al tratamiento de determinados problemas psicológicos, por lo que se han convertido en psicólogos expertos en el tratamiento de trastornos de ansiedad, depresión, psicología infantil y adolescentes, terapia de pareja, etc.

El reconocido gabinete de psicología Psicólogos Málaga PsicoAbreu lleva más de 22 años siendo líder en tratamientos psicológicos, "teniendo psicólogos expertos en: psicología clínica, psicología infantil y adolescente, jurídica, terapia de pareja, etc". Esto constituye, según los Psicólogos de PsicoAbreu "una verdadera garantía a la hora de confiar la salud mental en un buen gabinete de psicología".

2. Amplia cartera de especialidades El equipo de Psicólogos Málaga PsicoAbreu recomienda acudir a un gabinete de psicología donde existan profesionales especializados en diferentes áreas y trastornos.

3. Opiniones de otros pacientes "El uso de internet puede ayudar en la elección de un buen psicólogo, ya que se puede tener acceso a cientos de opiniones de otros pacientes", afirma el gerente del grupo PsicoAbreu.

4. Una solución para los problemas psicológicos "El Ser Humano es resultado de todo lo que ha vivido desde su infancia, por lo que una buena terapia psicológica es aquella capaz de ayudar al paciente a identificar el origen de los problemas psicológicos y trabajar en ellos para así erradicarlos desde la raíz". Este es el enfoque que defiende el reconocido gabinete de psicología Psicólogos Málaga PsicoAbreu, pues desde 1995 han ayudado a miles de malagueños a solucionar su problema para siempre.

5. Relación terapéutica Según el psicólogo experto D. Rodolfo de Porras, "La relación terapéutica supone la base de un buen tratamiento psicológico. Es importante que el paciente se sienta cómodo, comprendido, libre de juicios de valor, y que el psicoterapeuta transmita un correcto manejo del problema psicológico".

6. Calidad Vs precio Creer que el psicólogo más barato es el mejor podría no ser adecuado. Se debe tener en cuenta que la salud psicológica afecta en el trabajo, familia, pareja, salud física, etc., sila salud mental afecta en todo ¿Cuánto vale mantener todo lo que con tanto esfuerzo se ha conseguido?

Tampoco el psicólogo más caro podría ser mejor. Desde Psicólogos Málaga PsicoAbreu, se recomienda buscar una buena relación calidad y precio respecto a la solución que se ofrece.

En definitiva, al encontrar un buen psicólogo se puede ahorrar tiempo y dinero, y sobre todo se "garantiza una terapia psicológica eficaz al problema", afirman los expertos del gabinete de Psicología Psicologos Málaga PsicoAbreu.

