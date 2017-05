La correcta destrucción documental, clave en la seguridad de una empresa

Etiquetas

Para la destrucción de documentación es recomendable contratar los servicios profesionales de una empresa que garantice la protección de la información

En la actualidad toda empresa trabaja con información sensible y datos de carácter privado, por este motivo es imprescindible eliminar documentación confidencial con las máximas garantías. Aunque son las empresas quienes tienen la custodia de estos archivos, para su destrucción contratan servicios profesionales para realizar esta tarea de manera eficiente y segura. Desde Natura Activa, empresa especializada en la destrucción confidencial y el reciclaje de documentos, aseguran que su actividad no consiste solo en la destrucción de información privada, sino también de protegerla. En los departamentos de una empresa se genera a diario información sensible que, de no ser eliminada correctamente, puede terminar siendo utilizada por sus competidores.

Natura Activa es una compañía de referencia en la recogida, transporte, custodia y destrucción de documentos. Su metodología de trabajo ofrece la máxima seguridad y garantías a los clientes. No en vano los profesionales de Natura Activa son pioneros en la implantación de la Norma ISO 27001, estándar internacional reconocido para la organización de la seguridad de la información. Por otro lado, desde Natura Activa señalan que su empresa cumple de manera estricta con la normativa vigente, como la Ley de Protección de Datos y la Ley de Residuos. En Natura Activa cuentan con los mejores medios técnicos y humanos para eliminar documentación confidencial, con medidas de seguridad que garantizan a sus clientes un tratamiento profesional de la información que les confían.

En Natura Activa disponen de un número de identificación medio ambiental (NIMA). Esto quiere decir que su empresa está autorizada por la Agencia de Residuos de Cataluña para el transporte y la destrucción de documentos de manera confidencial. Desde Natura Activa llevan a cabo una política de Responsabilidad Social Corporativa que destaca por su firme compromiso en el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente a la hora de llevar a cabo su actividad de recogida y destrucción de papel. Natura Activa es el partner idóneo para aquellas empresas que apuesten por un modelo de economía circular (producción-utilización-reciclaje).

Desde sus inicios, Natura Activa se encuentra involucrada en proyectos relacionados con la preservación del medio ambiente. Para ello colaboran de forma activa con ONGs e instituciones con el objetivo de contribuir a un planeta más sostenible. Las empresas pueden contratar sus servicios de destrucción documenta forma puntual o periódica.

