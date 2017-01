5 cosas que te perderás si eliges no alquilar un coche en Tenerife

Etiquetas

Desde la empresa Rentacar.canarias.com quieren advertir de, al menos, 5 cosas que no se podrá hacer sin alquilar un coche en Tenerife, la isla bonita.

La isla de Tenerife es un minimundo en el que conviven todo tipo de paisajes sacados de otro planeta. Un sin fin de rincones secretos por explorar que sólo podrás disfrutar si alquilas un coche:

- Explorar la isla con la tranquilidad de no tener horarios, guardando los mapas en la guantera del coche y dejándote llevar por las maravillas que se van abriendo paso a medida que se va adentrando en la isla. Disfrutar de paisajes volcánicos, contraste de colores, bosques vegetales o laurisilva que se podrán encontrar en la isla más poblada de España.

- Disfrutar del sol, la playa y la nieve en un mismo día. Se puede disfrutar de una mañana de playa y cambiar el traje de baño por ropa de abrigo para subir al Teide y -si se da la oportunidad- jugar a tirar bolas de nieve sobre el blanco paisaje del Pico más alto de España.

- Recorrer el acantilado de los Gigantes con la música a todo volumen. Un espectacular viaje en el que observar a estos 'gigantes' que nacen al borde del mar, y su altura da vértigo. Alcanzan hasta 600 metros de altitud.

- Salir de casa con el coche vacío y volver con el maletero lleno de productos frescos canarios, postres y flores después de haber disfrutado de los maravillosos mercadillos de la isla, por ejemplo; el de San Juan o San Isidro.

- Adentrarse en el Parque Natural de la Corona Forestal y quedarse sin aliento al contemplar sus bosques de notofagus canarius. Si no se va en coche, no se tendrá el privilegio de parar en los mejores miradores que lo rodean, como el Mirador de Ortuño, Mirador de Montaña Grandeo Mirador el Valle. Pero hay muchos más que no se pueden dejar de descubrir

- La Cueva del Viento es uno de los tubos volcánicos más largos del mundo y el mayor de la Unión Europea, si se dispone de coche se puede madrugar y llegar el primero para visitarlo sin que nadie moleste (grupos de hasta 14 personas y con guía). Lo mismo ocurre con El Charco de la Araña, un lugar especial donde conectar con la naturaleza. Es una piscina natural que aparece con la marea baja y desaparece con la pleamar.

- Y por último se debe saber que en las cristalinas aguas del sur de Tenerife habitan varias colonias de cetáceos. Se dejan ver todos los días del año (algo que ocurre en pocos lugares del mundo), y nadan además muy próximos a la costa, a unas escasas tres millas. ¡Hay que hacerse con unos prismáticos y disfrutar de unos de los mejores atardeceres de toda la vida!

¿Te animas a alquilar un coche en Tenerife y disfrutar de estas y otras actividades?

