La cultura y el diseño de interior se unen en Lorca de la mano de intTop

Diseñadores de la talla de Francesc Rifé, decorador de los restaurantes Can Fabes, Can Roca o ElBulliLab o Teresa Casas, presidenta del Consejo Nacional de Colegios Oficiales de Diseñadores de Interior, son algunos de los ponentes que han confirmado su asistencia.

intTop, la I Muestra de Diseño de Interior de la Región de Murcia, organizada por el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior-Decoradores de la Región de Murcia celebrará durante todo el mes de junio una veintena de actividades relacionadas con el diseño de interior, la cultura o la moda, entre otros eventos, que tendrán un escenario de lujo, la Casa-Palacio Huerto Ruano de Lorca.

El primero de ellos tendrá lugar hoy martes 13 de junio, a las 19:30 horas, con una Mesa Redonda sobre el diseño de interior en la Región de Murcia, en la que participarán los diseñadores de interior que han colaborado en la creación de los espacios de intTop. El futuro de la profesión será otra de las mesas redondas programada, en la que participarán los decanos de Colegios oficiales de Interior de varias Comunidades Autónomas.

Asimismo, importantes nombres del diseño pasarán por intTop. Entre ellos, el barcelonés Francesc Rifé, diseñador de interior de referencia en el mundo de la alta cocina y autor del interiorismo de restaurantes tan célebres como Can Fabes, Can Roca o ElBulliLab, quien ofrecerá una conferencia en Lorca. También ha confirmado su asistencia la célebre diseñadora de interior gerundense, Teresa Casas, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior de España y diseñadora del espacio ONE de Girona, entre muchas exitosas actuaciones.

Importantes firmas de la decoración a nivel nacional y regional también realizarán presentaciones de nuevos productos, con el fin de acercar al público los materiales que se han utilizado para crear las estancias del palacete.

La cultura y el ocio también tienen un espacio en intTop con eventos tan especiales como un desfile de tocados o la presencia de Soren Peñalver, Angel Paniagua o Antonio Durá en las jornadas dedicadas a la poesía.

Se adjunta agenda de eventos con fechas, horarios y ponentes. Entrada gratuita hasta completar aforo.

