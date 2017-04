El director de UFO Sweden: ''Cabe la posibilidad de que estemos solos en el Universo en este momento''

Etiquetas

''Estoy seguro de que debe haber vida inteligente, pero ¿Existe esta vida al mismo tiempo que nosotros? Podríamos estar solos en este momento''. El director de la organización Suiza dedicada a recopilar y explicar científicamente avistamientos OVNIs en todo el mundo, explica los proyectos clave que están teniendo lugar actualmente para encontrar vida extraterrestre a propósito del lanzamiento del videojuego PREY, que sitúa en un futuro cercano donde los alienígenas son objeto de estudio

Claes Svahn, director de UFO Sweden, organización Suiza dedicada a recopilar y explicar científicamente avistamientos OVNIs en todo el mundo, explica los proyectos clave que están teniendo lugar actualmente para encontrar vida extraterrestre y las posibilidades de encontrar indicios en los próximos años, a propósito del lanzamiento del videojuego PREY, que nos sitúa en un futuro cercano donde los alienígenas han sido contactados y son objeto de estudio. Prey estará disponible el 5 de mayo de 2017 para PS4, Xbox One y PC.

¿Qué proyectos están teniendo lugar en todo el mundo en este momento para encontrar vida fuera de la tierra?

El más reciente es el gran radiotelescopio chino (FAST) que busca signos de vida en el universo, se dedicará a escuchar señales inteligentes desde el espacio. Varios telescopios ópticos, tanto en la Tierra como en órbita, también están actualmente buscando planetas que puedan albergar vida.

¿Cuáles son las posibilidades de encontrar vida fuera de la tierra en los próximos 20 años? ¿Qué tipo de vida crees que encontraremos primero? ¿Qué tipo de organismos?

Creo que las probabilidades son buenas si hablamos de microorganismos. Podrían encontrarse en una de las lunas de Saturno o Júpiter, como Titán que tiene una atmósfera o Europa que tiene océanos bajo su superficie. Lo primero que nuestros científicos probablemente encontrarán serán organismos primitivos como las arqueas (que viven bajo el suelo y están a salvo de la radiación y otros peligros que son comunes a nivel del suelo) u otros organismos que son resistentes y pueden soportar un ambiente duro.

¿Cómo crees que esos hallazgos afectarán a la vida humana? ¿Hay alguna posibilidad de que esta nueva vida sea perjudicial para la nuestra?

No creo que encontremos vida inteligente en nuestro sistema solar. Pero estoy seguro de que debe haber vida inteligente en algunos planetas del universo. El universo es enorme y los componentes necesarios para la vida se pueden encontrar en todas partes. PERO - ¿Existe esta vida al mismo tiempo que nosotros? ¿O las civilizaciones han comenzado y desaparecido muchas veces durante los 13.500 millones de años que nuestro universo ha existido? Podríamos estar solos en este momento.

¿Hay bacterias ahí fuera que pueda terminar o dañar a la raza humana? ¿Y cambiarla o interrumpirla en cualquier forma? ¿Hay alguna posibilidad de que los astronautas traigan a sus cuerpos, trajes espaciales o naves espaciales alguna bacteria del espacio exterior con ellos?

Cuando los primeros astronautas de Apolo regresaron a la Tierra, fueron puestos en cuarentena durante varios días, puesto que la NASA no sabía qué tipo de microorganismos podrían estar viviendo en la Luna. Ahora sabemos que no había bacterias en absoluto y hoy estamos más preocupados de llevar nuestras propias bacterias a otros planetas cuando enviamos nuestras sondas espaciales a Marte y a otros planetas de nuestro sistema solar. Y sí, existe el riesgo de que los futuros astronautas puedan traer bacterias dañinas a la Tierra. Ese es un riesgo que debe ser tenido en cuenta. Como recordarán, los colonizadores de América Central llevaron bacterias con ellos que mataron a miles de nativos. Esto podría suceder con nosotros también si las bacterias y los virus a los que no estamos acostumbrados se traen a la Tierra.

¿Crees que la posibilidad de encontrar una forma viva similar a lo que se muestra en Prey es posible?

Es difícil saber cómo la vida alienígena se verá el día que la encontremos por primera vez. No creo que nuestra imaginación pueda ayudarnos cuando se trata de cómo son las formas vivas en otros planetas. Juegos como Prey y películas de ciencia ficción dicen más sobre nosotros y nuestros miedos que sobre cualquier extraterrestre real. El día que nos encontremos con algo vivo de fuera de nuestro planeta, estaremos totalmente sorprendidos.

¿Cuántos casos de OVNI se encuentran por año?

UFO-Suecia, la organización para la que trabajo, recibe alrededor de 300 informes cada año. La mayoría de ellos son explicables. El resto, lo que nosotros no podemos explicar y por tanto considerado OVNI como tal, puede ser uno o dos cada año. Algunos años ninguno.

¿Cuáles son las zonas del mundo con más casos de OVNI? ¿Por qué?

Hay algunos lugares alrededor del mundo donde la gente se acerca a buscar luces en el cielo. La mayoría de ellos, como las luces Marfa en Texas y las luces Min-Min en Australia, son explicables por causas naturales. Otros como las luces de Hessdalen en Noruega todavía esperan una explicación. ¿Por qué? Difícil de decir. En el caso de Hessdalen, se han divisado luces extrañas desde principios de los años ochenta. Nadie sabe la causa exacta de estas.

¿Podrías decirnos un par de ejemplos de OVNIs en las que UFO Suecia todavía esté tratando de encontrar una explicación lógica? ¿ algún ejemplos que podría ser un signo de verdadero contacto extraterrestre?

Hay varias observaciones inexplicables y muy interesantes aquí en Suecia, pero nada concluyentemente que muestre acercamiento entre los extraterrestres y nosotros. He estado investigando un encuentro en el que un piloto de caza sueco fue dirigido, por el control del radar de tierra, para identificar un objeto desconocido en su camino a Suecia. Lo desconocido vino del Báltico y se acercó a nuestras fronteras. Cuando el piloto se acercó al objeto, pudo detectarlo con su radar pero no estaba lo suficientemente cerca para verlo con sus propios ojos. En ese momento el objeto estaba colgado inmóvil a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Menos de un minuto después comenzó a elevarse y volar hacia arriba con una gran velocidad. El piloto inició una persecución y pilotó su avión de combate en un ángulo de 70 grados tratando de acercarse al objeto, pero este desapareció a 30.000 metros.

