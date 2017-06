Una empresa navarra se especializa en la realización de muebles modulares ecológicos

Etiquetas

/COMUNICAE/

Con más de 25 años de experiencia en el sector sólo hace año y medio Fernando y Ramiro crearon su nueva línea de muebles sanos y ecológicos. Solo usan maderas, barnices y pinturas certificados medioambientalmente que no producen emisiones tóxicas ni irritantes

Fernando y Ramiro con una larga experiencia profesional en el mundo del mueble, conocen perfectamente los efectos que producen los componentes químicos de tableros, barnices y pinturas que se utilizaban generalmente en la fabricación del mueble, porque lo han experimentado en su propia salud.

Fernando incluso hubo un momento que se planteó dejar su profesión o reinventarse, y de ahí partió hace algo más de año y medio, la idea de crear junto con Ramiro, Ecomueble, una nueva línea de muebles saludables. Desde su taller, en Aizoain, con criterios artesanales y una estética de líneas nórdicas, se dedican a diseñar y fabricar muebles con responsabilidad ecológica, medioambiental y duraderos.

Ecomueble sólo usa contrachapado de abedul europeo que dispone de los certificados más exigentes en el control de emisiones tóxicas (certificado CARB) y de gestión sostenible forestal (PEFC). Además, como Fernando explica “las pinturas y barnices que los protegen y decoran no tienen disolventes, son al agua y no producen irritaciones”. Una de las pinturas, por ejemplo, que usan en Ecomueble está elaborada a partir de la caseína de la leche. “Hay una tradición muy antigua con esto del cuajo de la leche y que he descubierto ahora y el acabado queda genial”, confiesa el socio de Ecomueble.

Otra ventaja muy importante de Ecomueble es su gran versatilidad, ya que su fabricación a partir de módulos personalizados para cada proyecto, permite amueblar todo tipo de espacios como habitaciones de bebés, juveniles, dormitorios, muebles de salón y espacios laborables. “Es fácil montarlos-dice Fernando- porque nuestros ecomuebles ya van con los herrajes montados, y con un destornillador basta para armarlos”, ha explicado.

Ecomueble diseña el proyecto gratuitamente (se puede informar sin compromiso en su web o correo electrónico). Y como anteriormente comentamos, el mueble se lo puede montar el cliente o bien se suministra con el montaje incluido.

Fernando y Ramiro están convencidos de que este proyecto de Ecomueble que ahora es totalmente innovador en Navarra (no así en otros países), será cada vez más demandado en el futuro. “Creemos que es una tendencia que va ser obligada, no por nosotros ni por la normativa, que también, sino por necesidad del medio ambiente. Estamos abusando de lo artificial; pero no es cuestión ya de ser ecologistas, sino de nuestra salud: de pulmones y de corazones”, resume.

El proyecto de Ecomueble fue el año pasado seleccionado para un proyecto por el CEIN entre más de una treintena de empresas innovadoras y start-ups, y en los próximos meses, ambos darán a conocer su empresa en ferias especializadas como la Feria ecológica de Pamplona, prevista para octubre.

Ecomueble está situada en la calle Santa Águeda número 9 de Aizoain. Puedes contactar con ellos en los teléfonos 948 30 27 15 y 640 28 89 28 o en el correo electrónico info@mueblesecologicos.es

Fuente Comunicae