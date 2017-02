Las empresas Fintech, ¿paradigma de la nueva banca?

Etiquetas

Los clubes de exAlumnos en España de las escuelas de negocios de la Universidad de California Los Ángeles Anderson (UCLA AANS), London Business School (LBS) y Manchester Business School (MBS) han organizado este jueves 2 de febrero en la Escuela de Finanzas AFI de Madrid un encuentro con un panel de expertos de empresas “Fintech”. El nacimiento de las Fintech (compañías que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros de forma innovadora y menos costosa) obedece al cambio en las necesidades de asesoramiento de los inversores, el empowerment del consumidor y las economías de escala que ha creado la tecnología.

Durante el encuentro, presentado por Ana Alcaine, Presidenta de London Business School Alumni Club (LBS), Guillermo Canosa Presidente de Manchester Business School Alumni Club (MBS) y moderado por Juan Díaz-Andreu, Presidente de UCLA Anderson Alumni Network of Spain (UCLAAANS) y Head of Technology & Education Practices, debatirán con cuatro ponentes, que son representantes de empresas Fintech y plataformas de crowdlending (préstamos entre particulares y empresas).

Así, por la parte de plataformas crowdlending, participan en el evento Jorge Antón, confundador y CEO de MytripleA, Mireia Badía, CEO de Grow.ly y Rocío Ramírez, Responsable de Marketing y Comunicación de Lendix. El encuentro también contará con Asier Uribeechebarría, fundador y CEO de robo advisor Finanbest.

Las empresas “robo advisor”, de reciente asentamiento en España, se caracterizan por el asesoramiento financiero y gestión on-line de carteras con intervención humana mínima. El manejo de la cartera de inversión del cliente se hace de forma automatizada, basándose en algoritmos y en big data.

Los tres presidentes de las asociaciones Alumni promotoras del evento coinciden en la importancia de celebrar encuentros como éste, que “nos permiten conocer de la mano de empresas innovadoras las últimas tendencias en el sistema financiero”.

“La tecnología está provocando también un cambio de paradigma en la banca. La manera de relacionarse con los consumidores ha cambiado radicalmente, ahora tenemos un consumidor que dialoga con sus marcas” ha declarado Guillermo Canosa, presidente de Manchester Business School Alumni Spain.

El encuentro ha contado también con la colaboración de la Escuela de Finanzas AFI de Madrid, la firma de consultoría de liderazgo y búsqueda de directivos Talengo y el Ryder Club Spain (Federación de asociaciones que aglutina a más de 40 clubes de Alumni de universidades americanas y europeas en España www.RyderClubSpain.com).

Más de 200 empresas Fintech en España A día de hoy ya hay más de 200 empresas Fintech operando en España. La ley que regula las actividades de financiación para empresas como el crowdlending ha dado confianza al sector. Según Jorge Antón, cofundador y CEO de MytripleA, “ aunque queda mucho camino por recorrer, España puede llegar a situarse como un referente del sector”.

Tanto Jorge Antón, de MytripleA, como Mireia Badía de Growly, entienden que la financiación que ofrecen desde sus plataformas es un complemento a la tradicional y que es sano para las empresas contar tanto con financiación tradicional como financiación alternativa. “De hecho esperamos no tardar en ver algún acuerdo entre plataformas y bancos españoles, algo que ya se está produciendo en otros países de nuestro entorno” ha añadido Antón.

En este sentido, Mireia Badía, CEO de Growly, señala que “la aparición de nuevos modelos es clave y cambia el paradigma de financiación del país. Ayuda a la correcta diversificación del pool bancario de las pymes, a través de un modelo mucho más ágil y transparente”. “Creemos que el Fintech en general y el crowdlending en particular está probando ser un sector necesario para la economía del país, que tanto las pymes como los inversores aplauden” ha añadido Badía.

“Los grandes jugadores tienen clientes y medios financieros, pero tienen sistemas muy rígidos y lentos. Las Fintech, por otro lado, son ágiles, flexibles, atractivas, innovadoras”, comenta Rocio Ramirez, Responsable de Marketing & Comunicación de Lendix. “En Lendix, creemos que ambos deben colaborar para beneficiar al usuario final”.

Por otra parte, Asier Uribeechebarria, CEO de Finanbest señala que “Internet y la consiguiente reducción de costes en el intercambio de información y en la relación con el cliente, permite que servicios que antes estaban limitados a unos pocos sean económicamente factibles para todos los públicos”

Alumni clubes organizadores del evento UCLA Anderson Alumni Network of Spain es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito nacional. El fin último de la Asociación consiste en crear una reputación institucional de la escuela de Negocios de UCLA (UCLA Anderson School of Management) en España, y transmitir los conocimientos y valores económicos, empresariales, éticos y financieros impartidos en el MBA de UCLA tanto a los posibles candidatos y candidatas a la escuela como a la sociedad española en general.

Entre sus fines destacan ayudar al ex alumnado de la UCLA Anderson School en su desarrollo profesional y personal a través de actividades, facilitar los contactos y colaboración profesional entre estos antiguos alumnos, organizar actividades culturales y profesionales que puedan resultar de interés para los asociados así como colaborar con otras asociaciones de carácter análogo, entre otras.

El club de antiguos Alumnos de London Business School en España (LBS Spain Alumni Club) fue creado en 1997. Sus objetivos son potenciar y reforzar los vínculos de la comunidad de antiguos alumnos de LBS en España; promocionar la marca de LBS en España; ayudar a incrementar la presencia española en LBS, tanto apoyando a LBS en la selección de los mejores alumnos como contribuyendo a reforzar la presencia de empresas, directivos y emprendedores españoles en la escuela y dar continuidad a la experiencia vivida en LBS.

Manchester Business School Alumni Spain (MBS) está oficialmente constituida como asociación desde 2008. Entre sus fines se encuentran fomentar el conocimiento entre los antiguos alumnos de MBS- Universidad de Manchester, realizar actividades culturales y sociales, actuar como representantes de Manchester Business School en España o dar a conocer y fomentar el conocimiento sobre MBS tanto entre potenciales alumnos como entre las empresas con presencia en España.

Ryder Club Spain o Ryder Club de España (RCE) es una meta-asociación que engloba a diversas asociaciones (más de 40) de ex-alumnos de universidades internacionales de prestigio, sobre todo de Estados Unidos y Europa. El 1 de abril de 2009 se constituyó legalmente como asociación. Fruto de esta colaboración, los componentes de cada asociación miembro reciben invitaciones a actividades organizadas por las otras asociaciones, con una frecuencia de dos o tres veces por semana. Las actividades incluyen conferencias, mesas redondas, cenas, presentaciones de libros y entre otras. www.RyderClubSpain.com.

DATOS DEL ENCUENTRO:

2 Febrero 201719:00h Oficinas Escuela de Finanzas.

AFI Madrid( Calle Marqués de Villamejor, nº 5 )

Evento para asociados de clubes miembros de www.RyderClubSpain.co

SE PUEDE SEGUIR POR STREAMING PREVIO REGISTRO:goo.gl/n4pgOX

Empresas participantes:

MytripleAMytripleA es una Plataforma de Financiación Alternativa española registrada en el Banco de España como Entidad de Pago y con licencia otorgada por la CNMV. Pymes y autónomos encuentran financiación en forma de préstamos cuyos fondos son aportados directamente por inversores privados que obtienen así una mayor rentabilidad por su dinero. Desde su creación MytripleA ha ido creando una comunidad de inversores particulares que sigue creciendo y es también una de las pocas plataformas en contar con inversión institucional. Es también la única plataforma en ofrecer al inversor una rentabilidad asegurada (actualmente del 2%) gracias a los préstamos garantizados por Sociedades de Garantía. Adicionalmente, las empresas tienen acceso a una vía de financiación alternativa, ágil y rápida, sin comisiones de cancelación, sin consumir CIRBE y 100% online.

Grow.lyGrow.ly es una Plataforma de Financiación Participativa, regulada por CNMV, donde ponen en contacto a pymes que necesitan un préstamo con inversores que buscan obtener una rentabilidad atractiva por sus ahorros. Con más de 1.700 usuarios han financiado más de 4,5M€ a más de 130 pymes distintas del país. Fueron galardonados con el premio empresarial ICADE 2015 y han sido finalistas entre más de 900 start-ups en el BBVA Open Talent 2015. En menos de 48 horas responden a la empresa y uno de sus principales valores es la transparencia. Publican estadísticas al momento sobre el volumen financiado, el % de morosidad, número de inversores... además de toda la información relativa a las empresas que solicitan financiación (Nombre, estados financieros de los últimos tres años, para qué quieren el préstamo...).

LENDIXLendix es la plataforma europea de préstamos online para empresas líder en Francia. Actualmente, está presente en Francia, España e Italia y cuenta con el apoyo de inversores de renombre como Partech Ventures, CNP Assurances, Matmut o Decaux Frères Investissements. En España está presente de la mano de Grégoire de Lestapis, CEO de Lendix España, desde 2016, cuando consiguió la autorización de la CNMV (oct 2016). Lendix permite a inversores institucionales y particulares obtener atractivos retornos y ayuda a las empresas a encontrar financiación de una manera simple y eficiente sin tener que recurrir a los bancos. Desde su lanzamiento en Francia en 2014, Lendix ha facilitado más de 60 millones de euros en préstamos para más de 180 proyectos para empresas de todos los tamaños y sectores.

TALENGOTalengo es una firma global de consultoría de liderazgo y búsqueda de directivos. Colabora con aquellos líderes que necesitan acelerar el crecimiento de su empresa, optimizar su organización, gestionar la sucesión, diversificar equipos, globalizar sus operaciones y reinventarse innovando en nuevos servicios. Talengo es miembro de la AESC, Association of Executive Search and Leadership Consultants, y está reconocida por su activa implicación en la gestión de la diversidad en las organizaciones. Posee oficinas en España (Madrid y Barcelona), Colombia (Bogotá) y México (México DF) y desde 2016 preside la red internacional TGCL, The Global Community for Leaders presente en Reino Unido, Francia, Ginebra, Dinamarca, Emiratos y Brasil.

FINANBEST Fundado a principios de 2016, Finanbest es un robo advisor español de próximo lanzamiento, que implica un cambio radical en la gestión de las inversiones, para conseguir una mayor rentabilidad para el cliente, combinando la utilización de la más moderna plataforma automatizada de inversión con la intervención de expertos economistas de reconocido prestigio y amplia experiencia.

