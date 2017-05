Las empresas comprometidas atraen más talento, son más rentables a largo plazo y soportan mejor las crisis

Etiquetas

Estas son algunas de las conclusiones del desayuno informativo organizado por la Fundació Factor Humà en el que han participado responsables de empresas referentes como Penguin Random House, AMAT Immobiliaris y Sanofi Iberia. Durante el encuentro también se ha presentado la 9ª edición del Premio Factor Humà Mercè Sala. Así, Xantal Llavina será la conductora de la gala del próximo 23 de mayo y el director del Instituto Relacional, Joan Quintana, el principal ponente

“Hoy hemos visto quelas empresas que dejan huella son más rentables a largo plazo. Principalmente porque las organizaciones que trascienden son las que se comprometen con el valor de las personas, es decir, las que ponen a las personas en el centro, y esto ayuda a su rentabilidad. Además, las empresas comprometidas atraen más talento y soportan mejor las crisis”. Así lo ha asegurado hoy la Directora de la Fundació Factor Humà, Anna Fornés, durante el desayuno informativo “Empresas que dejan huella. ¿Son más rentables las empresas que trascienden? Las claves para dejar huella en la sociedad, más allá de la empresa”. Un desayuno organizado por la Fundació Factor Humà (FFH) para presentar la 9ª edición del Premio Factor Humà Mercè Sala y que, además de Fornés, ha contado con la participación de la Presidenta de la Fundació Factor Humà, Juliana Vilert; la Directora de Recursos Humanos y de Servicios Editoriales de Penguin Random House Grupo Editorial, Marta Grau; la Directora de Recursos Humanos de Sanofi Iberia, Carme Jordà, y la co Directora de AMAT Immobiliaris, Imma Amat.

La recién nombrada Presidenta de la Fundació, Juliana Vilert, ha explicado que el leitmotiv de esta edición es “20 años dejando huella”, ya que este año la Fundació Factor Humà cumple su vigésimo aniversario. “Han sido dos décadas de trabajo intenso durante las cuales la Fundació ha dejado huella en el terreno del progreso y del desarrollo de las personas en las organizaciones”, ha declarado. Asimismo, otro de los puntos abordados por Vilert ha sido el tema central del desayuno informativo: qué es una empresa que deja impronta. A este respecto, ha indicado que consiste en “ser una compañía que va más allá de la producción y venta de productos o la comercialización de servicios. Es ser una empresa comprometida con la sociedad y con sus empleados, el legado y trabajo de los cuales perdurará en el tiempo, transformando y enriqueciendo la sociedad de la cual forman parte. Todo ello, llevado a cabo a través de diferentes vías y de forma transversal, ya sea con el compromiso social, los proyectos, la propia actividad de la empresa, su forma de trabajar o de relacionarse”.

Tres empresas que trabajan para dejar huella Durante el desayuno informativo, Marta Grau, Carme Jordà e Imma Amat han sido las encargadas de exponer cómo sus empresas -Penguin Random House, Sanofi y AMAT Immobiliaris- trabajan para dejar huella en la sociedad tanto de forma interna como externa, poniendo de manifiesto que son más rentables las empresas que trascienden y en las que se practica un liderazgo trascendente.

Así, la co Directora de Amat Immobiliaris ha explicado que, al ser una empresa con una plantilla fundamentalmente femenina, hace ya años que tuvieron que inventarse y poner en marcha las políticas de conciliación. Tal y como ha señalado, el objetivo que buscaban era que “las mujeres no dejaran de trabajar al tener hijos. Principalmente porque nos parecía que la forma de que fueran independientes y libres era teniendo un sueldo. Cada vez que una dejaba de trabajar, lo vivíamos como un fracaso personal. Esto nos llevó a implantar políticas de conciliación como adaptar el calendario de la empresa al escolar u ofrecer flexibilidad horaria”. Imma Amat también ha puesto en valor que son una empresa diferente dentro de su sector. Una muestra de ello es que reparten beneficios a partes iguales y que sus empleados “compiten en el mercado y no con el compañero de la mesa de al lado, ya que, con éste, se apoyan”. Asimismo, ha subrayado que ponen el acento en la formación, pues han creído históricamente en las posibilidades del aprendizajey la meritocracia dentro de la empresa. En este sentido ha indicado que en la actualidad todavía continúa la primera trabajadora que entró en la empresa. “Entró con 14 años y, a través de la formación, superándose a sí misma, y sabiendo adaptarse a los cambios, ha sido capaz de llegar a ser la directora comercial de los últimos 20 años”, ha concluido.

Por su parte, la Directora de Recursos Humanos y de Servicios Editoriales de Penguin Random House Grupo Editorial ha dicho que “los valores de la editorial se parecen mucho a los que representaba Mercè Sala: trato humano, innovación, visión global y pragmatismo” y que la diversidad la practican no sólo con las personas que emplean sino también en relación a lo que publican. Es decir, abarcan todo tipo de géneros y segmentos para llegar a todos los públicos con el objetivo claro de dejar un legado.

Con respecto a la política social que practican hacia sus empleados, Marta Grau ha apuntado que “lo que nos diferencia es que preguntamos mucho a los empleados. Cada tres años realizamos una encuesta a los trabajadores, a nivel global del Grupo, en la que les preguntamos qué es lo que les importa”. Otra de las políticas que ha destacado de su empresa es la de la educación. Así, ha relatado que procuran que los trabajadores de base, los que trabajan en su almacén de Pallejà, mejoren su nivel educativo sufragando el 80% de cualquier formación reglada que decidan hacer. “Con esta acción, lo que pretendemos es fomentar un trasvase de personas que trabajan en el almacén a las oficinas”, ha asegurado.

Por último, la Directora de Recursos Humanos de Sanofi Iberia ha afirmado que “Sanofi, como compañía innovadora que busca mejorar la calidad de vida de las personas, lleva en su ADN no sólo la voluntad sino la necesidad de dejar huella en la sociedad”. En este sentido, Carme Jordà ha manifestado que lo llevan a cabo a través del cuidado de todas las personas, pero también de sus propios colaboradores internos. “Esta manera de ser, esta cultura, nos da muy buenos resultados. Estoy orgullosa de poder decir que tenemos un elevado compromiso de nuestros colaboradores y que somos, según LinkedIn, una de las 20 empresas preferidas por los españoles para trabajar. Además, externamente hemos escalado de la décima a la cuarta posición en el Monitor Merco de los laboratorios farmacéuticos con mejor reputación”, ha declarado.

La 9ª edición del Premio Factor Humà Mercè Sala En el transcurso del desayuno informativo, la Presidenta de la Fundació Factor Humà, Juliana Vilert, ha anunciado que “esta edición es un poco especial. Queremos aprovechar nuestro acto más importante para hacer una celebración: la de los 20 años de puesta en marcha, en 1997, de la que entonces se denominó Fundación para la Motivación de los Recursos Humanos”. Vilert ha añadido que “precisamente la 1ª organización que presidió su patronato es la misma que lo está presidiendo en la actualidad, y que yo represento, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya”.

Por su parte, la directora de la Fundació Factor Humà, Anna Fornés, ha sido la encargada de presentar la 9ª edición del Premio Factor Humà Mercè Sala, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo en el Auditorio del CaixaForum Barcelona. A este respecto, ha informado que será conducido por la periodista Xantal Llavina y que la conferencia principal correrá a cargo del director del Instituto Relacional, Joan Quintana. “El reconocimiento y los invisibles en la vida de las organizaciones” será el título de la ponencia de este psicólogo y coach, que ha desarrollado el Modelo de Transformación Relacional en el cual se fundamenta la práctica del Coaching Relacional. “Joan Quintana nos hablará del reconocimiento. Un concepto que damos por supuesto en el mundo laboral pero que, tras años de crisis, parece haber desaparecido de muchas organizaciones. El ponente profundizará en las muchas ventajas que supone el hecho de reconocer el trabajo bien hecho por parte de cualquier colaborador”, ha señalado Fornés.

Más información sobre el 9º Premio Factor Humà Mercè Sala haciendo clic aquí.

La Fundació Factor Humà La Fundació Factor Humà cumple este año su 20º aniversario. Creada y promovida por Mercè Sala en 1997, es una entidad cuyo objetivo consiste en mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. Se trata del espacio de referencia en Cataluña en aportación de valor en el ámbito de los Recursos Humanos. Su misión: ayudar a construir una sociedad mejor donde predominen organizaciones más humanas.

Actualmente esta comunidad de conocimiento cuenta con 61 empresas y organizaciones asociadas. Esto se traduce en una comunidad de 1.600 personas que recibe innovadores servicios que les permiten hacer prospectiva, conocer mejores prácticas y promover herramientas, así como técnicas útiles en materia de RRHH. Su innovador portal web www.factorhuma.org es otra de las herramientas de conocimiento de la Fundació, un portal de referencia para más de 7.500 profesionales.

