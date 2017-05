Las empresas más importantes en venta de césped artificial

Etiquetas

Con la llegada del verano llegan a casa los invitados, las cenas, los amigos, la familia. Quieres que el jardín luzca perfecto y la mejor opción es apostar por el césped artificial. No tendrás que gastar mucho dinero en su cuidado, no tendrás que pasar mucho tiempo manteniéndolo para luzca bien y ahorrarás en el consumo de agua ya que no necesitarás regalarlo.

Puedes encontrar césped artificial en muchas grandes superficies dedicadas a la jardinería o el bricolaje. Sin embargo, siempre es más aconsejable que apuestes por empresas dedicadas especialmente a ello, ya que podrán aconsejarte mejor, tendrán más experiencia en su instalación y el producto y el acabado será mejor que cualquiera que compres sin información.

Una de las opciones es, por ejemplo, Intercésped. En intercespedartificial.com se dedican a la venta de césped artificial y se trata de una empresa experta en este ámbite que no sólo vende, sino que instala y distribuye este tipo de césped en España para que tu jardín luzca perfecto este verano sin preocupaciones, sin prohibiciones a los más pequeños y sin gastar agua o mantenimiento. Intercésped vende y coloca el césped en hogares de toda España.

La empresa mencionada cuenta con varios tipos de césped según tus gustos o necesidades. Más de diez tipos diferentes según lo que busques y el acabado que pretendas. Entre ellos, además, césped artificial deportivo por si quieres construir un pequeño campo de fútbol en casa, una pista de pádel o un minigolf. Cada uno de ellos de un tipo diferente, con un aspecto diferente y con un uso y unas características distintas pero todos persiguiendo un mismo fin: ser lo más parecido posible al césped natural en cuanto a tacto y visualización. Que todos queden asombrados.

Si tu intención es otra y no sólo quieres que tu casa luzca bien sino también tu negocio, esta es una buena opción. El césped artificial funciona en muchos ámbitos decorativos e incluso de seguridad para niños. En hoteles, apartamentos de verano o zonas de ocio el césped artificial es una buena opción para construir pistas de pádel, deporte de moda, o pequeñas zonas de minigolf que harán las delicias de todas las familias. Se trata de una buena opción en el caso de zonas ajardinadas, aparcamientos, parques infantiles, piscinas o zonas de ocio se trata de una buena opción que aumentará las zonas verdes a la vez que controla el ahorro de agua en muchas zonas de España donde es un bien escaso, especialmente en los próximos meses de verano.

Intercésped es una empresa con sede en Valencia pero trabaja en distintas ciudades de España. Valencia, Zaragoza, Madrid, Cádiz, Sevilla y Barcelona. La compañía cuenta con un equipo de expertos que asesorarán a los clientes en función de sus necesidades y le guiarán entre la variedad existente para que elijan el que mejor vaya con sus necesidades y con el aspecto deseado. Además, la marca cuenta con la posibilidad de pedir un presupuesto a través de su página web y con un chat dentro de la misma página web que permitirá ponerse en contacto en todo momento con un agente que resolverá todas las dudas.