Más de 200 empresas españolas utilizan certificados TOEIC para validar competencias lingüísticas

Es imposible negar que tener un buen nivel de inglés es a día de hoy algo imprescindible para acceder a determinados puestos de trabajo o becas de estudios. Lo que pasa es que conocer el idioma no es suficiente. En la mayoría de los casos hace falta acreditarlo con los certificados correspondientes expedidos por ciertos organismos como Cambridge, Oxford o la Universidad de Dublín (Irlanda).

Según diversos estudios de empresas especializadas en gestión de personal, manejar una o dos lenguas extranjeras además de la materna incrementa hasta en un 37% las posibilidades de un profesional de acceder a un puesto de trabajo. Son datos extraídos del Informe Empleabilidad e Idiomas de Adecco. Una realidad de la que son conscientes centros de formación de idiomas como Institut Europeu. Nuestras aulas se llenan cada vez más de aspirantes a conseguir estos certificados oficiales, reconocen. Por eso nos preocupamos de que reciban una formación práctica que les permita manejarse en el idioma con naturalidad, apuntan.

Es una evidencia que, en España, en siete de cada diez ofertas laborales se exigen idiomas para cubrir perfiles directivos y puestos de responsabilidad, insisten desde Institut Europeu. Sobre todo teniendo en cuenta la gran competitividad a la que se enfrentan las personas demandantes de empleo. Por eso cada vez son más las que recurren a instituciones acreditadas y centros examinadores para obtener un título que acredite el nivel de idioma. Los exámenes de Cambridge, el IELTS, el TOEIC y el Trinity son los títulos que más se suelen pedir en cuanto al inglés. De los anteriores, el que más terreno está ganando en España es el TOEIC, prueba de inglés para la comunicación internacional. Se usa tanto para fines académicos como para procesos de selección profesionales. A día de hoy, más de 200 empresas españolas y más de 14.000 corporaciones a nivel mundial recurren al TOEIC para conocer y validar competencias lingüísticas, según indica el Informe Empleabilidad e Idiomas de Adecco.

De todos modos, elegir uno u otro certificado depende de para qué se quiera obtener. El IELTS es el International English Language Testing System. Es una prueba de dominio del inglés en un entorno educativo y social. El TOEFL, el Test of English as a Foreign Language, está enfocado a universidades y organismos educativos. Es una prueba de dominio del inglés americano, organizada por Education Testing Service (ETS. Tanto el IELTS como el TOELF incluyen cuatro partes: reading, listening, writing y speaking.

En España. en los últimos años la institución que más títulos ha expedido es la Universidad de Cambridge. La demanda de estos certificados no hace más que crecer y actualmente más de 20.000 entidades los exigen. De hecho, si hace años lo normal es que hubiese dos o tres convocatorias anuales por ejemplo del FIRST de Cambridge (B2), a día de hoy puede haber hasta una al mes en algunos puntos del país. En el mercado laboral, los certificados que más se solicitan son el First (nivel B2) y el Advanced (nivel C1). Niveles según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

