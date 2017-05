Los españoles nos parecemos a los suecos: empezamos a preferir la casa a la calle para nuestra vida social

Etiquetas

Guillermo Vidal, director de diseño de UXBAN, la firma inmobiliaria enfocada en el diseño y promoción de viviendas de alto standing, destaca la tendencia al alza del nesting (disfrutar del hogar) en vez de salir. Dicho estilo de vida está provocando que arquitectos y diseñadores promuevan nuevos tipos de casas más habitables, funcionales y con decoraciones donde prima el concepto abierto y la personalización de espacios

Ante el trajín de pasar el día corriendo nada como poner en práctica el dicho de “hogar, dulce hogar”. Y es que como explica Guillermo Vidal, director de diseño de Uxbanwww.uxban.com la firma inmobiliaria enfocada en el diseño y promoción de viviendas de alto standing, cada vez son más los españoles que los fines de semana encuentran en su hogar todo un remanso de paz y optan por quedarse en él en lugar de salir. Es decir hacen nesting. “Se empieza a escoger quedarse en casa frente a salir porque en este espacio tan personal uno se olvida del no parar del resto de la semana, del apuro por la falta de tiempo o del estrés del tráfico o el transporte público. En casa podemos recargar energía, descansando, desconectando, haciendo actividades que nos relajen y nos recarguen de energia o simplemente estando en compañía de familia y amigos”, explica el arquitecto.

Y es que, según Uxban, disfrutar de las cuatro paredes no es solamente una moda. La salud tiene mucho que ver. “El cuerpo lo pide. Para disminuir la ansiedad y aclarar las ideas se requiere de horas de desconexión en espacios relajados. El espacio urbano en una ciudad tiende a ser un espacio vibrante y dinámico, todo lo hacemos rápido, incluso trabajar y eso nos genera que consumamos mucha energía biológica que después tenemos que renovar. Necesitamos recomponernos mediante el descanso. Eso no significa no hacer nada y no salir de casa, pero tampoco podemos estar en un constante estado de actividad física o mental. Mientras el contexto urbano nos lleva a vivir deprisa y ansiosos, el hogar nos calma y nos hace sentir bien”, añade el reputado profesional.

Estas ganas de disfrutar del hogar o de hacer nesting están provocando que arquitectos y diseñadores se pongan las pilas a la hora de ofrecer propuestas y nuevos conceptos de casas. “Convertir una vivienda en un hogar es una tarea compleja. Más que nada porque ahí entran en juego la arquitectura y el diseño que muchas veces no saben quién va a ser el usuario final. Por suerte la gente cada vez comparte más en internet como vive y cómo enriquece y transforma su espacio vital en un lugar más atractivo. Ese manual público de soluciones en constante cambio ayuda también a los profesionales a pensar y crear mejores viviendas, que al habitarse seguramente se convertirán en hogares acogedores”, recalca Vidal.

Y, ¿cuáles son estas nuevas maneras de crear casas cada vez más vivibles? Para Uxban hay ciertas características básicas más allá de los gustos:

Concepto abierto. “Cada vez más se busca una distribución abierta, funcional y amable con luz natural, calidez en la materialidad que facilite su mantenimiento y limpieza y de pie a colocar recuerdos u objetos que nos evoquen sentimientos y faciliten deshacernos de lo que no necesitamos”, comenta Vidal.

Personalización y privacidad. "Dentro de cada hogar cada individuo ejerce su esfera privada de manera muy distinta. Si una persona vive sola no tiene necesidad de negociar rincones de privacidad. Sin embargo en una familia de cuatro o más integrantes seguramente habrá espacios o rincones personalizados donde cada uno tenga su lugar. Un dormitorio siempre será la parte privada de descanso, de privacidad mixta en el caso de parejas, y quizás el lugar más estático pero donde más tiempo pasamos aunque mucho de ese tiempo es para dormir. La zona social de estar, comedor, cocina y demás, suele ser más dinámica y es donde mayoritariamente se produce el intercambio con el resto, sea familia o amigos de visita".

Los muebles nos importan tanto como a los suecos. "Si bien es cierto que el clima es una influencia importante para disfrutar de la casa y de todo lo que hay en ella (por eso los nórdicos son los mejores en mobiliario y decoración), la globalización está haciendo que los mediterráneos empecemos a dar más importancia a los muebles y a la decoración tanto de las zonas internas como de las terrazas o espacios externos que haya", finaliza Guillermo Vidal, director de diseño de Uxban.

