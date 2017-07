La externalización de servicios, elemento clave para la actividad de las empresas

Etiquetas

Según la empresa Saglo Mulsiservicios de Madrid, la externalización de servicios se ha convertido en un elemento clave para muchas organizaciones empresariales, debido a que actualmente muchas empresas no disponen de los recursos necesarios para poder acometer tareas internas que no están relacionadas directamente con la actividad empresarial principal.

Ventajas de contar con una empresa especializada en externalización de servicios. Todas las empresas, independientemente del sector al que se dediquen, cuentan con una serie de necesidades que no guardan relación directa con la actividad principal y productiva de la empresa. La externalización de servicios permite a las empresas no tener que destinar recursos extras a la realización de determinadas tareas, que al no estar ligadas a su actividad principal pueden requerir formación y un alto coste económico en contrataciones para realizar tareas que pueden ser puntuales o muy específicas.

La externalización de servicios también permite contar con diferentes profesionales con una amplia experiencia en esas tareas determinadas y un grado de especialización mucho mayor que si se llevaran a cabo desde dentro de la propia empresa. Por esta razón nace Saglo Multiservicios.

¿Qué valor puede aportar una empresa como Saglo Multiservicios al resto de empresas? Saglo Multiservicios es una empresa radicada en Madrid que nació en 1995 y suma más de 22 años de experiencia laboral en satisfacer al sector industrial, profesional y residencial en la prestación de servicios outsourcing, poniendo a disposición de las empresas que lo soliciten un servicio de colaboración profesional con el objetivo de complementar y generar valor añadido a una actividad empresarial concreta con la atención de dichas necesidades.

Su filosofía se basa en estar siempre cerca del cliente en el día a día para su máxima satisfacción y confort. Es la única forma de garantizar que los clientes queden satisfechos con la externalización de servicios.

Saglo Multiservicios define la gestión de servicios como un conjunto de capacidades organizativas, con el objetivo principal de ofrecer valor a los clientes en forma de servicios.

Desde la propia compañía se encargan de seleccionar y formar a los candidatos, para ofrecer una formación específica del puesto de trabajo, hacer una posterior supervisión y seguimiento de la prestación del servicio, apoyados en un soporte documental.

Servicios y actividades que ofrecen. Su oferta de servicios se divide en 3 ramas principales: Facility Management, externalización parcial de servicios y externalización de servicios específicos. Dentro de esta última opción ofrecen multitud de servicios en diferentes sectores: servicios de limpieza, servicios de jardinería, reparación y mantenimiento de instalaciones, consultoría, limpieza de comunidades y garajes o servicios de desinfección ecológica, entre otros.

Vías de contacto con Saglo Multiservicios Disponen de una página web www.saglomultiservicios.com, a través de la que se puede contactar por el formulario de contacto, o en los teléfonos 91 554 96 85 - 636 91 30 66. Para pedir más información, también ponen a disposición de los usuarios este correo electrónico: info@saglomultiservicios.com

